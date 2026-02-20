Caso Epstein: revelan nuevas fotos polémicas del expríncipe Andrés jugando junto a un niño

Se trata de una serie de imágenes de 2011 captadas dentro de la residencia de Royal Lodge, en los terrenos Windsor. Allí, el menor junto al exmiembro real, posee un juguete que simula un seno femenino.

El expríncipe Andrés sigue en el centro de la polémica , en el medio de la investigación por sus vínculos con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein . Tras iniciarse los allanamientos a sus propiedades , trascendieron imágenes del exmiembro real junto a un menor en una situación lúdica .

La policía británica confirmó el arresto de Andrés este jueves en la finca de Sandringham , condado de Norfolk, al norte de Londres. Tras la medida, las autoridades allanaron esta primera propiedad mientras el expríncipe permaneció detenido 11 horas. Por otro lado, hoy continúan los operativos en una nueva propiedad, la Royal Lodge ubicada dentro de los terrenos reales de Windsor.

Mientras la Justicia británica tramita su reciente detención por "conducta indebida en cargo público", el medio británico 'The Sun' difundió una serie de fotografías inéditas compartidas por el medio estadounidense TMZ , fechadas en 2011, que muestran al hermano de Carlos III en una actitud calificada como "espeluznante".

En las imágenes, captadas en el interior de la residencia de Royal Lodge, se observa al entonces príncipe jugando en el suelo con un niño pequeño utilizando un balón que simula la anatomía de un seno femenino.

La relevancia de esta filtración reside en la coincidencia cronológica con el fin de su cargo como enviado especial para el Comercio Internacional del Reino Unido en 2011. Ese año se vio obligado a dimitir tras hacerse públicos sus vínculos con Epstein.

Caso Epstein: allanan la residencia del expríncipe Andrés en Windsor

La policía de Reino Unido continúa este viernes con los allanamiento a las propiedades del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, un día después de pasar casi 11 horas detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La causa se vincula a su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, con quien figura en varias fotos según archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU.

La policía británica comenzó hoy a allanar un inmueble perteneciente a Andrés dentro del terreno de los Castillos de Windsor: se trata de su antigua vivienda Royal Lodge, de 30 habitaciones, ubicada al oeste de la capital británica.

La propiedad se encuentra en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con una piscina, un aviario, seis cabañas, una cabaña para el jardinero y alojamiento para la policía de la realeza, indicó la CNN.



En la víspera, una vivienda de Mountbatten-Windsor ya había sido allanada, en ese caso en una finca de Sandringham en Norfolk, luego de que fuera detenido. La investigación sobre él se centra en una información que le habría compartido el expríncipe a Epstein en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno, un cargo que ejerció entre 2001 y 2011.