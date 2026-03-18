Espías en Irán: cómo hace el MOSAD israelí para contactarlos dentro del país persa

El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel mantiene sus redes sociales activas para recibir información de las calles iraníes.

"Llegó el momento de actuar, una breve conversación podría abrir un nuevo capítulo para usted. Contáctenos a través de una línea segura", escribió vía Telegram la cuenta oficial del MOSAD.

El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel (MOSAD por sus siglas en hebreo) está reclutando agentes iraníes en el medio del conflicto con la Republica Islámica. "Llegó el momento de actuar, una breve conversación podría abrir un nuevo capítulo para usted. Contáctenos a través de una línea segura" , escribieron cuentas del MOSAD en redes sociales.

A finales de diciembre, cuatro días antes de que se iniciaran las masivas protestas en Irán contra el Régimen, el MOSAD creó grupos de difusión de Telegram. A través de su cuenta oficial, distribuyó un link que redireccionaba a cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn en hebreo, inglés y árabe.

Un mensaje fijado en la parte superior del canal indica: " ¡Bienvenido! Si llegaste hasta aquí, probablemente quieras ponerte en contacto con nosotros. Nos alegra".

En el mismo mensaje, hay listado de indicaciones para ponerse en contacto con la inteligencia israelí, de manera presuntamente segura, a través de un sitio web o un agente conversacional.

" Sigan enviando sus informes desde el terreno. Ustedes son testigos de la verdad. ¡Perseveraremos hasta la victoria! ", publicó el canal de Telegram el 6 de marzo. Actualmente, el grupo dirigido hacia la filtración de información por parte de los iraníes, ya cuenta con más de 48.000 miembros, a casi tres meses de su creación.

En X también apareció a principios de marzo una nueva cuenta bajo el nombre "Mossad Official", tras el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses el 28 de febrero. Esta también multiplica los llamamientos, apoyados con atractivos videos generados con IA, según informó la agencia EFE.

Benjamín Netanyahu vuelve a llamar a un levantamiento civil en Irán. Según advierten, resultaría en una "masacre"

benjamin netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a incitar implícitamente a un levantamiento civil contra el régimen en Irán. El pedido se suma a los del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque cables de inteligencia tanto israelíes como estadounidenses, señalan que una revolución podría resultar en una "masacre", para el pueblo iraní. La estrategia también se combina con los contactos a través de redes sociales. La intención es llegar a un clima social insostenible.

En el mismo video difundido este martes, Netanyahu aseguró que Israel eliminó a Ali Larijani, a quien señaló como el verdadero líder de la Guardia Revolucionaria. “Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”, al mismo tiempo que remarcó que una posible revuelta "no será fácil".

“Un nuevo Medio Oriente” podría costar miles de vidas

Irán represión 2 Marea

El planteo de Netanyahu no es para nada sencillo como el mismo explica, y tampoco muy probable, al menos en este escenario.

Los reportes del Departamento de Estado estadounidense, verificado por fuentes oficiales y difundido por la prensa internacional, señalan el riesgo que representa el discurso de Netanyahu y Trump. Los manifestantes serían “masacrados”, de nuevo.

El documento resume encuentros entre funcionarios del aparato de seguridad israelíes y estadounidense. Allí se sostiene que el régimen iraní “no se está quebrando” pese a la muerte del líder supremo Alí Jameneí y a la intensa campaña de bombardeos.