Donald Trump evalúa enviar fuerzas especiales para recuperar material nuclear en Irán

Según el mandatario, Teherán estaba al borde de conseguir un arma nuclear y la usaría primero contra Israel y luego contra EEUU.

El objetivo principal sería el complejo subterráneo de Isfahán, donde se cree que el régimen almacena el combustible necesario para una bomba.

En los últimos dos días, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en el motivo clave de su ofensiva contra Irán : evitar una catástrofe inminente . Según el mandatario, Teherán está a un paso de obtener poder nuclear y no dudaría en atacar primero a Israel y luego a EEUU . “La usarían en una hora o en un día”, advirtió este lunes.

Las últimas declaraciones de Trump revelan un debate interno sobre una operación sin precedentes : el decomiso o la destrucción del uranio enriquecido de Irán. El objetivo principal sería el complejo subterráneo de Isfahán , donde se cree que el régimen almacena el combustible necesario para una bomba.

Se trataría de una de las maniobras militares más temerarias en la historia de EEUU . Su complejidad supera la captura de Nicolás Maduro en enero o el operativo contra Osama bin Laden en 2011 ya que, no hay certeza sobre la ubicación exacta del combustible y cualquier error operativo podría desatar una fuga tóxica o una reacción nuclear incontrolada.

Según expresó el secretario de Estado, Marco Rubio , esta es una operación que solo podría lograrse si una fuerza comando recibe la orden de “entrar y tomarlo” . Este martes, Trump dijo a los periodistas que las operaciones terrestres no le preocupaban : “ No le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a nada” .

El líder estadounidense se encuentra considerando la operación. Por un lado, hace unas semanas dijo que solo lo intentaría si el Ejército iraní estaba “tan diezmado que no pudiera combatir a nivel terrestre” . Por otro, había mencionado la posibilidad de terminar la guerra antes de que el problema esté resuelto .

Matthew Bunn, especialista nuclear de Harvard, señaló que si Trump se detuviera ahora “dejaría un régimen debilitado pero resentido, posiblemente más decidido que nunca a fabricar una bomba nuclear y aún con el material y gran parte del conocimiento y el equipamiento necesarios para hacerlo”.

La retórica de Trump sobre la urgencia nuclear choca con los plazos técnicos estimados por los expertos. Mientras el presidente asegura que Irán estaba a 30 días de ser una potencia nuclear antes de su ofensiva de 2025, los analistas sostienen que la creación de un arma rudimentaria requiere procesos mucho más largos, desmintiendo la inminencia que la Casa Blanca utiliza para justificar sus ataques.

Incluso, antes de que estallara la guerra el 28 de febrero con el ataque conjunto de EEUU e Israel, la mayoría de los funcionarios de inteligencia enfrenta serias dudas dentro del gobierno.

Hasta el estallido del conflicto a finales de febrero, la inteligencia estadounidense no veía pruebas de un riesgo nuclear a corto plazo. La crisis de credibilidad se agravó este martes tras la renuncia de Joe Kent al frente del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien denunció formalmente que la amenaza iraní no justificaba la urgencia de la intervención.