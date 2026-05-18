Fiebre por el lanzamiento de un reloj: disturbios, corridas, y cierres de tiendas en Europa y EEUU

La colección “Royal Pop” de Swatch y Audemars Piguet desató disturbios, operativos policiales y suspensión de ventas en varias ciudades.

La salida de la colección especial “Royal Pop” , creada por las marcas Swatch y Audemars Piguet, provocó este sábado disturbios, corridas y cierres de locales en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos. La fuerte demanda de los relojes obligó a intervenir a la policía y llevó a suspender ventas por cuestiones de seguridad.

Los modelos, comercializados entre u$s400 y u$s420 , generaron largas filas frente a los locales oficiales desde varias horas antes de la apertura. En muchos casos, las personas buscaban comprar los relojes para luego revenderlos a precios mucho más altos .

Las escenas más caóticas se registraron en ciudades de Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos , donde comenzaron a circular videos en redes sociales mostrando aglomeraciones, empujones y personas corriendo para intentar ingresar primero a las tiendas. En algunos puntos de venta, efectivos policiales utilizaron gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

La fiebre por un reloj de lujo terminó con disturbios y locales cerrados

En Estados Unidos, uno de los episodios más tensos ocurrió en la tienda de Swatch ubicada en Times Square , en Nueva York. Allí, cientos de personas permanecieron durante varios días haciendo fila para intentar conseguir uno de los relojes de la colección “Royal Pop”, cuyo lanzamiento generó una fuerte expectativa entre compradores y revendedores.

De acuerdo con testimonios recogidos por AFP y medios locales, al momento de la apertura del comercio se produjeron empujones, corridas y avalanchas para ingresar al local. Algunas personas describieron la escena como similar a “un pogo” debido al nivel de aglomeración y descontrol que se registró frente a la tienda.

royal pop

Francia canceló ventas tras incidentes y agresiones

En Francia, las autoridades intervinieron en varios locales luego de que se registraran incidentes vinculados con la apertura de las tiendas. Según una fuente policial citada por AFP, unas 300 personas que aguardaban frente a un comercio de la región parisina fueron dispersadas con gases lacrimógenos antes del inicio de la venta.

La misma fuente indicó que durante los disturbios se produjeron daños materiales y que tanto agentes policiales como miembros de seguridad privada recibieron agresiones en medio de los enfrentamientos.

swatch (1) La venta limitada de relojes generó corridas y operativos policiales en Europa y EEUU.

Tras los episodios, la venta fue cancelada sin que se anunciara una nueva fecha. Los organizadores habrían subestimado la magnitud del operativo necesario para controlar la cantidad de personas que se acercaron a los puntos de venta.

Cierres preventivos en Reino Unido e incidentes en Italia

Aunque Swatch evitó realizar declaraciones oficiales, la filial francesa de la compañía informó en Instagram el cierre durante toda la jornada de sus tiendas en Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint Tropez y Montpellier por “consideraciones de seguridad pública”.

La situación también escaló en Italia. En Milán, medios locales difundieron imágenes de una pelea frente a un local de la marca durante la apertura. En otro comercio de la ciudad se registraron momentos de tensión cuando los vendedores comunicaron que el stock disponible se había agotado.

En el Reino Unido, la empresa decidió cerrar durante todo el día sus locales de Londres, Liverpool, Mánchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow y Cardiff. La compañía explicó que la medida se tomó para proteger tanto a los clientes como a los empleados ante el crecimiento de los incidentes.