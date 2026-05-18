Donald Trump endureció las amenazas contra Irán tras un ataque con drones a una central nuclear

El presidente de EEUU elevó la presión sobre Teherán luego de una operación en Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Donald Trump redobló las amenazas contra Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y tras el ataque con drones contra la central nuclear de Barakahen en Emiratos Árabes Unidos. La escalada volvió a impactar en los mercados internacionales y profundizó la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro del alto al fuego.

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Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron horas después del ataque contra la planta nuclear de Barakah , en Emiratos Árabes Unidos, un episodio que volvió a poner en duda la fragilidad de la tregua vigente desde abril.

A través de Truth Social, Trump apuntó directamente contra Teherán y endureció aún más el tono de sus mensajes. “ Será mejor que Teherán se ponga en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos ”, escribió el presidente republicano.

El ataque con drones contra una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos aumentó la tensión regional.

Más tarde, en declaraciones a Axios, insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo, aunque volvió a advertir sobre posibles represalias militares. “Queremos llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump, antes de remarcar: “No están donde queremos que estén. Tendrán que llegar allí o serán golpeados duramente, y ellos no quieren eso”.

Las palabras del mandatario fueron interpretadas como las más agresivas desde su regreso a Estados Unidos luego de su viaje oficial a China y aumentaron la preocupación internacional por una posible escalada bélica.

El ataque con drones volvió a tensar la región

El domingo, un avión no tripulado provocó un incendio en una central de la planta nuclear de Barakah, ubicada en Emiratos Árabes Unidos. Según informó el Ministerio de Defensa emiratí, el dron fue lanzado desde el oeste del país y otros dos aparatos fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.

Las autoridades aclararon que no hubo impacto radiológico, aunque el episodio incrementó la alarma internacional por la seguridad en la región y la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas.

En paralelo, Arabia Saudita aseguró haber interceptado tres drones que ingresaron a su espacio aéreo desde Irak, territorio donde operan distintas milicias respaldadas por Irán.

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“El ataque terrorista contra la central nuclear de Barakah, ya sea perpetrado por el principal o a través de uno de sus apoderados, representa una peligrosa escalada”, afirmó Anwar Gargash, asesor de política exterior del presidente emiratí.

El funcionario agregó que la ofensiva constituye “un oscuro capítulo que viola todas las leyes y normas internacionales” y denunció la existencia de “fuerzas del mal, el caos y el sabotaje” en la región.

Hasta el momento, Irán no realizó comentarios públicos sobre los ataques.

Qué exige Irán para avanzar hacia un acuerdo

Durante el fin de semana, la agencia iraní Fars aseguró que Estados Unidos presentó cinco condiciones principales para avanzar hacia un acuerdo de paz con Teherán.

Entre los puntos mencionados figura la exigencia de que Irán transfiera uranio enriquecido a Estados Unidos, mientras Washington no ofrecería reparaciones de guerra y liberaría menos de una cuarta parte de los activos iraníes congelados.

donald trump mojtaba jamenei Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones tensas mientras crece la incertidumbre internacional.

Por su parte, la República Islámica reclama reparaciones económicas, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y una participación en el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a fines de febrero y ya dejó miles de muertos, principalmente en la República Islámica y Líbano. En respuesta, Teherán lanzó ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, además de objetivos israelíes.