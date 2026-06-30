Finlandia se despidió del teléfono fijo tras prestar servicios por más de 140 años

El cierre se produjo luego de que la compañía Elisa abandonara la prestación. El cierre fue a través de una última llamada simbólica a Londres de parte del director de la Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones (Traficom).

Finlandia puso este martes fin a las llamadas telefónicas por línea fija luego de que el operador de la última gran red fija del país clausurara el servicio con una conversación final de carácter simbólico. El país brindó el servicio por más de 140 años.

El cierre se produjo cuando la compañía Elisa , el último gran operador, dejó de prestar este servicio. Por su parte, la última persona en descolgar un teléfono de esa red fue el director de la Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones (Traficom) , Jarkko Saarimäki , desde el museo telefónico de Elisa, en Helsinki.

Al otro lado de la línea, en Londres, se encontraba el director ejecutivo de Elisa, Topi Manner, quien recordó cuando hizo un curso de idiomas en su país durante su adolescencia en la década de 1980 y solo podía llamar a casa una vez por semana y siempre a una hora previamente acordada para asegurarse de que su familia estuviera presente.

También hablaron sobre el futuro de las tecnologías móviles antes de despedirse con un informal "kuulemiin" , que en finés significa "hablamos luego". La red de telefonía fija del país nórdico estaba en funcionamiento desde la década de 1880 .

Finlandia -cuna de la empresa pionera de la telefonía móvil Nokia- fue abandonando las líneas fijas desde comienzos de este siglo, a medida que los teléfonos móviles se hicieron cada vez más comunes.

Cuando anunció en enero su decisión de retirar la red de telefonía fija -paso que sus competidores ya habían dado anteriormente-, Elisa señaló que apenas le quedaban unos pocos miles de abonados a este servicio y que llevaba años sin comercializar nuevas líneas.

Otros países que siguen el mismo camino que Finlandia son Estonia y los Países Bajos, que ya desmantelaron sus redes públicas de telefonía fija conmutada. Así, a partir de este martes, los únicos proveedores de líneas fijas en Finlandia serán operadores locales, que actualmente prestan servicio a unos pocos miles de abonados para llamadas locales, informó la radiotelevisión pública Yle.