Francia convocó al embajador de Irán por el ciberataque que afectó las heladeras de cientos de supermercados

París acusó a Teherán de estar detrás de los ataques que afectaron los sistemas de refrigeración de cientos de comercios y advirtió que podría responder con medidas cibernéticas.

Archivo. París eleva la tensión con Teherán en medio de los ciberataques a los supermercados.

Francia convocó al embajador iraní y advirtió que podría responder con medidas cibernéticas tras acusar a Teherán de estar detrás de la serie de ataques informáticos que afectaron los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados durante el mes de octubre.

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La citación diplomática se concretó este martes por la mañana, luego de que las autoridades francesas señalaran el lunes a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable de las operaciones. Los ataques provocaron interrupciones en los sistemas de refrigeración comercial y elevaron la temperatura de las heladeras, lo que obligó a desechar los alimentos almacenados.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmó la convocatoria y adelantó que París buscará que la Unión Europea adopte sanciones contra Irán. En declaraciones a la cadena France Info, calificó el episodio como un “ataque de una magnitud y agresividad sin precedentes en nuestro país”.

Cabe destacar que los mencionados ataques no solo afectaron a Francia, sino a al menos otra decena de países, entre los que se encuentran: Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

En París, Barto también dejó abierta la posibilidad de que Francia adopte medidas propias , incluso algunas que no serán comunicadas públicamente. “Tomaremos todas las medidas que sean necesarias, incluidas algunas que no comentaremos públicamente, si las consideramos proporcionadas y necesarias para disuadir de nuevos ataques y castigar a los responsables de esta agresión inaceptable” , afirmó.

Además, el funcionario señaló que la doctrina de ciberdefensa francesa contempla distintas alternativas para responder a este tipo de operaciones. Por su parte, Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión Europea, aseguró este martes que el bloque prepara una “respuesta rápida y unida” y que recurrirá a “todas las herramientas” disponibles.

Distintas cadenas de supermercados sufrieron ataques a sus sistemas de refrigeración durante el mes de octubre.

La investigación francesa apunta a una unidad de la Guardia Revolucionaria

Los ataques se produjeron entre el 11 y el 12 de octubre y alcanzaron a cientos de supermercados en distintas regiones de Francia. La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció el lunes la apertura de una investigación sobre Shahid Kaveh, una unidad cibernética de la Guardia Revolucionaria iraní.

Además, la fiscalía solicitó la emisión de órdenes de detención internacionales contra dos responsables de esa unidad.

Los episodios contra los supermercados se encuentran entre los ciberataques más perjudiciales registrados desde el comienzo de la guerra en Irán, en febrero. Desde entonces, el conflicto estuvo marcado por distintos episodios de presunto sabotaje digital.

Entre los incidentes mencionados figuran los ataques contra el sistema de transporte público de Los Ángeles, en marzo, y contra plantas de tratamiento de agua de Estados Unidos, en julio.

En noviembre también se reportaron acciones similares en una decena de países europeos. Suecia, uno de los afectados por esta segunda ola, advirtió sobre la posibilidad de nuevos episodios, aunque evitó establecer un vínculo entre los ataques.

“En este momento no era posible decir si había una conexión entre los ataques”, señaló el gobierno sueco. Sin embargo, el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, advirtió que "hay un riesgo de que veamos más ciberincidentes en los próximos meses”.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió el lunes a los pedidos de comentarios sobre las acusaciones. Teherán niega sistemáticamente haber llevado adelante operaciones cibernéticas maliciosas.

La tensión entre Francia e Irán

Las relaciones entre París y Teherán atraviesan años de tensión por los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes, las actividades regionales del país y la detención de varios ciudadanos franceses.

Aunque el vínculo había mejorado tras la liberación de esos detenidos y el distanciamiento de Francia respecto de la guerra de Estados Unidos contra Irán, volvió a deteriorarse durante el verano boreal. En ese período, Teherán detuvo y posteriormente expulsó a dos diplomáticos franceses, una decisión que tuvo como respuesta la expulsión de diplomáticos iraníes por parte de París.

Las autoridades francesas sostienen que Teherán adoptó una postura cada vez más hostil hacia el país, especialmente por su respaldo a la sociedad civil iraní.