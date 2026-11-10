Donald Trump aseguró que la guerra con Irán está prácticamente terminada: "Mantenemos el statu quo"

El presidente de Estados Unidos descartó, por el momento, nuevos bombardeos contra territorio iraní y confirmó que continuará el bloqueo marítimo. Washington y Teherán mantienen negociaciones indirectas para alcanzar un acuerdo nuclear.

El p residente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este lunes que la guerra contra Irán está “militarmente terminada, en la práctica” y consideró que no existen motivos inmediatos para reanudar los bombardeos. Sin embargo, advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecen preparadas para intervenir nuevamente y confirmó que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes continuará vigente mientras avanzan las negociaciones diplomáticas.

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Las declaraciones se produjeron en la Casa Blanca , después de una reunión con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani , cuyo gobierno participa en las gestiones para acercar posiciones entre Washington y Teherán.

“Estamos manteniendo el statu quo” , afirmó Trump ante los periodistas, al explicar que su administración pretende conservar las condiciones militares actuales mientras evalúa los resultados de los contactos diplomáticos.

El mandatario también señaló que la posibilidad de retomar los ataques perdió fuerza, aunque evitó descartar completamente una nueva ofensiva. “ La acción militar no parece ser algo muy necesario , pero estamos preparados y listos para actuar si surge alguna razón que cambie esa situación”, sostuvo.

La posición expresada por Donald Trump representa una continuidad de la pausa en los bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes, aunque no implica el retiro de las fuerzas desplegadas en Medio Oriente.

Trump aseguró que ya no es necesario atacar militarmente a Irán. @whitehouse

Antes de las elecciones legislativas de medio término, el presidente había dejado abierta la posibilidad de reanudar las operaciones militares una vez concluida la votación. Sin embargo, durante su última comparecencia consideró que una nueva intervención no resulta necesaria en las condiciones actuales.

Pese a esa evaluación, Washington mantendrá el bloqueo marítimo destinado a impedir las exportaciones de petróleo iraní, una de las principales herramientas de presión económica sobre Teherán. “Tenemos el mayor bloqueo militar de la historia”, aseguró el mandatario.

La decisión supone que, aunque Estados Unidos no prevé una nueva campaña de bombardeos a gran escala, continuará utilizando su presencia militar en la región para sostener las restricciones sobre el comercio iraní.

Qué exige Irán para alcanzar un acuerdo con EEUU

Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan atravesadas por diferencias sobre las condiciones necesarias para alcanzar un entendimiento.

El gobierno iraní reclama el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos que permanecen congelados en el exterior. También exige compensaciones por los daños ocasionados durante la guerra y el cese de las hostilidades en distintos puntos de Medio Oriente.

Entre sus demandas figura el fin de las operaciones militares israelíes en Líbano, una condición que amplía el alcance de las conversaciones más allá del conflicto bilateral entre Estados Unidos e Irán.

Hasta el momento, la administración de Donald Trump no aceptó públicamente esas exigencias. Las diferencias se mantienen mientras ambos países exploran alternativas diplomáticas para evitar una nueva escalada militar.

Qatar interviene en las negociaciones por el programa nuclear iraní

Uno de los principales actores en las gestiones diplomáticas es Qatar, cuyo primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mantuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca.

Según funcionarios de gobiernos de Medio Oriente familiarizados con las conversaciones, Doha presentó propuestas relacionadas con el futuro del programa nuclear de Irán.

La Casa Blanca evitó pronunciarse sobre el contenido de esas iniciativas, aunque el presidente estadounidense reconoció que existen contactos indirectos con las autoridades iraníes.

Trump reiteró que su objetivo es alcanzar un acuerdo duradero que impida que Teherán desarrolle capacidades nucleares con fines militares. El domingo, el mandatario había condicionado la continuidad de la pausa en los ataques a que las negociaciones concluyeran con un acuerdo “fuerte”.

En caso de alcanzar ese entendimiento, consideró “altamente improbable” que Estados Unidos necesite retomar los bombardeos. No obstante, reveló que el Pentágono ya identificó posibles objetivos para una nueva ofensiva, entre los que mencionó 38 puentes. De esta manera, Washington mantiene abierta la posibilidad de recurrir nuevamente a la fuerza si las negociaciones no producen los resultados esperados.

EEUU realizó nuevos ataques pese a la pausa en los bombardeos

Aunque Trump sostuvo que la guerra se encuentra prácticamente terminada desde el punto de vista militar, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones limitadas durante los últimos días. Según la información difundida, durante la última semana se registraron al menos dos ataques contra sistemas de defensa aérea iraníes.

Además, el sábado, efectivos estadounidenses dispararon contra un buque comercial y lo dejaron fuera de servicio. Washington justificó esa intervención al señalar que la embarcación intentaba atravesar el bloqueo marítimo impuesto sobre los puertos iraníes.

Estos episodios muestran que la suspensión de los bombardeos de mayor escala no supone el cese completo de las operaciones militares estadounidenses. Mientras tanto, las autoridades de defensa mantienen preparados distintos escenarios de actuación ante posibles cambios en la situación regional.

Pete Hegseth defendió la ofensiva y enfrenta un pedido de juicio político

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que la decisión sobre la continuidad de las operaciones militares corresponde exclusivamente al presidente Donald Trump.

El funcionario mencionó la posibilidad de comunicar formalmente a Teherán que Washington considera concluida su campaña militar, aunque continuará vigilando los materiales nucleares iraníes.

En paralelo, Hegseth defendió la ofensiva ante legisladores que cuestionaron su legalidad y señalaron que la Casa Blanca actuó sin contar con una autorización del Congreso.

Las críticas se intensificaron después de las elecciones legislativas de medio término, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras. El rechazo a la guerra y el incremento del precio de los combustibles estuvieron entre los factores que marcaron la campaña electoral.

En ese contexto, el legislador republicano Thomas Massie presentó una moción para impulsar un juicio político contra Pete Hegseth, en parte por su conducción del conflicto con Irán. La iniciativa se suma a los cuestionamientos sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo para desarrollar operaciones militares sin la aprobación legislativa.