Vaca Muerta aceleró en octubre: ya suma 24.028 etapas de fractura en 2026 y va por un nuevo récord

La formación no convencional registró 24.028 etapas de fractura entre enero y octubre, por encima de todo 2025. La mayoría de las principales operadoras incrementó su actividad y el año podría cerrar con más de 28.000 operaciones. YPF mantiene el liderazgo histórico, con 60.005 etapas desde 2016.

El desarrollo de Vaca Muerta sigue ganando intensidad y los números de actividad anticipan una nueva escala para la industria. Entre enero y octubre de 2026 se realizaron 24.028 etapas de fractura , de las cuales el 87,67% correspondió al shale oil y el 12,33% al shale gas . El volumen acumulado ya superó las 23.894 etapas registradas durante los doce meses de 2025, cuando todavía restan dos meses para cerrar el año. Con este ritmo, las proyecciones ubican el total de 2026 por encima de las 28.000 operaciones.

Los datos surgen del relevamiento de Luciano Fucello , presidente de la Fundación Contactos Energéticos , que recibió Energy Report . La comparación por operadora muestra que buena parte de las principales compañías incrementó su actividad frente al año pasado, en un contexto de altos precios de los hidrocarburos y expansión de las inversiones y preparación para los grandes proyectos de producción, transporte y exportación de hidrocarburos.

En términos generales, las etapas de fractura aumentaron un 0,6% respecto de todo 2025, pese a que el registro de 2026 contempla solamente los primeros diez meses. Si se excluye a YPF , el volumen conjunto del resto de las operadoras relevadas creció aproximadamente un 7,5% frente al año pasado. La expansión no fue uniforme: la mayoría de las compañías ya superaron sus marcas anuales, mientras que unas pocas todavía se encuentran por debajo.

Octubre también reflejó el nivel de actividad que sostiene la cuenca. Durante el mes se realizaron 2.403 etapas de fractura , un 18,96% más que en octubre de 2025, cuando se habían registrado 2.020 operaciones. Frente a septiembre, el incremento fue más moderado, del 0,33%, desde las 2.395 etapas del mes anterior.

La comparación por compañía muestra que Pluspetrol encabezó los incrementos entre las principales operadoras , con 2.523 etapas acumuladas entre enero y octubre de 2026, frente a las 1.888 de todo 2025. Esto representa una suba del 33,6% , un avance que refleja el despliegue de sus desarrollos en la formación, entre ellos Bajo del Choique-La Invernada.

También sobresalió Phoenix Global Resources, que pasó de 405 etapas durante todo el año pasado a 530 en los primeros diez meses de 2026, con un crecimiento del 30,9%. La compañía avanza con el desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta y la expansión de su actividad hacia Río Negro, donde proyecta nuevas perforaciones e infraestructura.

Shell registró 1.043 etapas, frente a las 883 de 2025, lo que equivale a un incremento del 18,1%. TotalEnergies también superó su marca anual: acumuló 510 etapas en diez meses, un 22% más que las 418 del año pasado.

En el caso de Tecpetrol, la actividad pasó de 1.414 etapas en 2025 a 1.566 entre enero y octubre de este año, con una mejora del 10,7%. Pan American Energy (PAE), por su parte, acumuló 1.244 operaciones, frente a las 1.159 del año pasado, un aumento del 7,3%.

Pampa Energía también superó su registro anterior. Al sumar las dos filas que figuran en el relevamiento, la compañía contabilizó 1.620 etapas en los primeros diez meses de 2026, frente a las 1.591 de todo 2025. La diferencia representa un crecimiento del 1,8%.

Vista Energy prácticamente igualó su registro anual anterior y ya alcanzó las 2.658 etapas, apenas por encima de las 2.655 de todo 2025. La compañía mantiene así un nivel de actividad elevado en sus áreas de la cuenca neuquina.

YPF conserva el liderazgo y acumula 60.005 etapas desde 2016

YPF continúa siendo la principal protagonista de la actividad de fractura en Vaca Muerta. La compañía concentró 11.772 etapas entre enero y octubre de 2026, casi la mitad del total de la formación, y acumula 60.005 operaciones desde 2016, cuando comenzó el relevamiento de Fucello.

Aunque todavía no alcanzó su registro de 2025, cuando había contabilizado 12.495 etapas, la petrolera mantiene una participación determinante en el desarrollo no convencional. En octubre realizó 1.440 fracturas, casi el 60% de las operaciones del mes. Ese volumen representó un crecimiento del 19,8% frente a septiembre y del 37,8% en la comparación interanual.

La actividad de YPF está vinculada con su estrategia de expansión en Vaca Muerta y con los proyectos de gran escala que impulsa para elevar la producción y llevar más crudo hacia los mercados internacionales. Entre ellos se encuentran los desarrollos de sus bloques no convencionales, el crecimiento de la infraestructura de evacuación y Argentina LNG, que busca posicionar al país como proveedor global de gas natural licuado.

Chevron también aparece por debajo de su registro de 2025: acumuló 382 etapas entre enero y octubre, frente a las 784 del año pasado. Sin embargo, la comparación debe leerse en el contexto de la reactivación reciente de su actividad no convencional en la Argentina. La compañía produce actualmente en El Trapial unos 40.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe), con una composición aproximada de 70% petróleo y 30% gas, y cuenta con 47 pozos productivos en el área.

La petrolera estadounidense apunta a triplicar su producción de petróleo y gas hacia 2035. Para respaldar ese objetivo, presentó un proyecto de inversión por u$s13.800 millones bajo el RIGI, una iniciativa que contempla el desarrollo de Vaca Muerta y que busca ampliar su escala de producción en el país.

Top 10 de las concesiones más activas de Vaca Muerta

En lo que va de 2026, la actividad no convencional en Vaca Muerta ratifica el claro predominio operativo de YPF en el segmento del shale, encabezando el podio de completamiento de pozos con sus bloques La Angostura Sur I (2.859 etapas de fractura), Loma Campana (2.810) y La Amarga Chica (2.598).

El lote de las áreas más dinámicas se completa con un sostenido nivel de perforación y completamiento por parte de los principales jugadores privados, destacándose Bajo del Choique de Pluspetrol con 1.815 etapas, Bandurria Sur (YPF, 1.797), Bajada del Palo Oeste de Vista (1.777) y Rincón de Aranda de Pampa Energía (1.450), acompañados en la ventana de gas y petróleo no convencional por Fortín de Piedra (Tecpetrol), Coirón Amargo Sur Este (PAE) y Aguada Pichana (TotalEnergies).

Los grandes proyectos que anticipan otra escala para la cuenca

El aumento de las etapas de fractura ocurre mientras la industria prepara una nueva infraestructura para evacuar, procesar y exportar los hidrocarburos. El principal proyecto en marcha es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto de más de 600 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, donde se construye una terminal de exportación con capacidad para despachar grandes volúmenes de crudo.

La iniciativa, liderada por YPF junto con un consorcio de compañías del sector, apunta a ampliar progresivamente la capacidad de transporte hasta alcanzar un potencial de 750.000 barriles diarios. A ese proyecto se suma la ampliación de Oldelval, que permitirá incrementar los envíos desde la Cuenca Neuquina hacia Puerto Rosales.

En paralelo, el desarrollo de Argentina LNG y los proyectos de exportación de gas desde Río Negro plantean un horizonte de crecimiento para la producción no convencional. La primera etapa contempla la incorporación de buques de licuefacción flotante, mientras que los planes de mayor escala prevén una capacidad exportadora que requerirá más pozos, infraestructura de tratamiento y redes de transporte.

También avanzan inversiones para ampliar el procesamiento y transporte de gas y líquidos, como las iniciativas de TGS, además de obras destinadas a llevar el gas de Vaca Muerta hacia el centro y norte del país. En conjunto, estos proyectos buscan resolver uno de los principales desafíos de la industria: transformar el potencial geológico y la capacidad productiva en volúmenes efectivamente comercializables.

El crecimiento de la actividad también se relaciona con los planes de otras compañías. Pluspetrol avanza con Bajo del Choique-La Invernada; Tecpetrol impulsa Los Toldos II Este; y Phoenix proyecta ampliar sus operaciones en Confluencia Norte y Sur. A su vez, Vista, PAE y Shell sostienen programas de perforación y desarrollo de nuevos pads de pozos en sus áreas.

La expectativa de mayor actividad ya se refleja en las proyecciones para los próximos años. Los cálculos vinculados con el relevamiento anticipan que las etapas de fractura podrían crecer cerca de un 40% en 2027, impulsadas tanto por la expansión de la producción petrolera como por el desarrollo de nuevos proyectos gasíferos.

Halliburton concentró más del 60% de las fracturas de octubre

El movimiento de las operadoras también se traduce en una mayor demanda de servicios especiales. En octubre, Halliburton lideró el segmento con 1.477 etapas de fractura y una participación del 61,5% del total. Sus operaciones crecieron un 13,27% respecto de septiembre y más que duplicaron el volumen registrado en octubre de 2025.

SLB se ubicó en el segundo lugar, con 408 etapas, mientras que Tenaris alcanzó las 323 operaciones, un 38% más que en el mismo mes del año pasado. Más atrás se posicionaron SPI, con 100 etapas, y Calfrac, que retomó su actividad en la formación con 95 operaciones.

Desde que comenzó el monitoreo de Luciano Fucello en 2016, la actividad shale en la Argentina acumula 122.449 etapas de fractura. El volumen registrado en los primeros diez meses de 2026 confirma que la actividad ya superó el nivel del año pasado y que las compañías se preparan para una etapa de mayor escala, en la que la producción deberá acompañar el avance de los proyectos de transporte, procesamiento y exportación.