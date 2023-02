Brasil: un senador dijo que Bolsonaro lo presionó para dar un golpe de Estado

Intento Golpe Brasil.jpg Télam

Golpe de Estado en Brasil: apuntan a la responsabilidad de Bolsonaro

Se trata de un senador militar de 51 años, dueño de una empresa de seguridad y profesor en cursos a fuerzas policiales, del FBI y la DEA en Estados Unidos, quien anunció recientemente la renuncia a su banca en el Senado por el estado de Espírito Santo.

Do Val anunció su renuncia de manera oficial a través de sus redes sociales. Decepcionado por la política, hizo alusión a presiones por parte de Bolsonaro y señaló que se radicará en Estados Unidos, a pesar de tener cuatro años de mandato por delante. "Me enoja cuando me llamaban bolsonarista. Las ofensas que vengo recibiendo están pesando mucho sobre mi familia", señaló.

La salida de Do Val se da después de que diputados y senadores de Brasil tomaran posesión sobre sus cargos. Arthur Lira fue reelegido como presidente de la Cámara de diputados con una cifra récord: obtuvo el 92% de los votos después del acuerdo de una quincena de bancadas.

Con una votación un tanto más reñida y con presiones por parte del Partido de los Trabajadores (PT), Rodrigo Pacheco también revalidó su mandato como presidente y se impuso por sobre el bolsonarista Rogério Marinho.

1667333436221101708.jpg Jair Mesias Bolsonaro. Foto: NA

Bolsonaro niega haber participado de un intento de golpe

Desde que se desató la irrupción por parte de bolsonaristas en los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal el pasado 8 de enero, Jair Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, niega tener algún tipo de injerencia en el intento golpista.

En su última aparición política, el líder del Partido Liberal (PL) criticó y se diferenció de aquellos que perpetuaron acciones violentas en los edificios del gobierno: "Lamento lo que algunas personas inconsecuentes hicieron el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho, ese no es nuestro pueblo".