Guerra en Medio Oriente: continúan los ataques entre Irán, EEUU, e Israel, impacta en los mercados y no hay señales de cese el fuego

El Kremlin dice estar en contacto con los líderes iraníes tras la "agresión descarada" contra Teherán

El Kremlin dijo el lunes que Rusia estaba en ‌contacto permanente con los ‌líderes iraníes sobre lo que calificó como una "agresión descarada" contra Teherán y que estaba profundamente decepcionado por cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

El presidente ruso, VladImir Putin, condenó el domingo el asesinato del líder supremo iraní, el ‌ayatolá Alí Jamenei, calificándolo de "cínico", y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha acusado a Estados Unidos e Israel de sumir a Oriente Medio "en un abismo de escalada incontrolada".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que Rusia estaba analizando la situación y sacando sus propias conclusiones después de que Washington optara por lanzar ataques contra Irán a pesar de lo que ‌Moscú consideraba unas conversaciones prometedoras.

"En cuanto a las negociaciones mediadas por Omán entre Estados Unidos e Irán, sin duda podemos expresar nuestra profunda decepción por el hecho de que, a pesar de las informaciones sobre avances significativos en estas negociaciones, ‌la situación se haya deteriorado hasta convertirse en una agresión descarada", dijo Peskov a los periodistas.

Dijo que Putin tenía ‌previsto realizar una llamada telefónica internacional relacionada con Irán más tarde ese mismo lunes, pero no reveló a quién.

"Solo puedo decir que estamos en contacto permanente con los dirigentes iraníes y estamos debatiendo la situación que rodea a ese país. Al ‌mismo tiempo, continuamos nuestro diálogo con los dirigentes de los países afectados por el conflicto, incluidos los Estados del golfo Pérsico", dijo Peskov.