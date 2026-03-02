SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de marzo 2026 - 09:38

Guerra en Medio Oriente: continúan los ataques entre Irán, EEUU, e Israel, impacta en los mercados y no hay señales de cese el fuego

EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán en busca de un cambio de régimen.

EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán en busca de un cambio de régimen.

Por

El conflicto desatado tras el ataque en el que murió el ayatolá Alí Jameneí sigue sin tregua. La tensión escala y tiene sus consecuencias en los mercados internacionales.

El ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán hizo estallar la tensión geopolítica y puso en máxima alerta a los mercados internacionales. Desde el sábado por la mañana el intercambio de fuego es incesante, luego de que se confirmara la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Aseguran que Mahmud Ahmadineyad murió en los ataques de Israel a Irán

mahmud ahmadineyad

Según medios israelíes, el expresidente iraní falleció en los ataques sobre la capital persa en las últimas horas.

Aviones militares de EEUU se estrellaron en Kuwait por "fuego amigo"

Los accidentes ocurrieron durante una nueva oleada de misiles iraníes. La embajada pidió a sus ciudadanos no acudir por “amenaza persistente”.

aviones estadounidenses iran
No hay señales de que las instalaciones nucleares iraníes hayan sido alcanzadas, según el OIEA

La OIEA no tiene indicios ‌de ‌que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán hayan alcanzado ninguna instalación nuclear, pero no ha podido ‌ponerse en contacto con las autoridades nucleares iraníes, según informó el lunes su director general, Rafael Grossi, a la Junta de Gobernadores de la agencia.

"No tenemos ‌indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (...) haya sido dañada o alcanzada", dijo en ‌un comunicado a la junta, integrada por 35 ‌países, y añadió: "Continúan los esfuerzos por contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, (...) sin respuesta hasta ‌el momento".

Medios de Irán afirmaron que hubo un ataque sobre las oficinas de Benjamín Netanyahu en Israel

La Guardia Revolucionaria afirmó que el edificio fue alcanzado durante una nueva oleada de misiles lanzados contra Israel, en medio de la creciente tensión regional.

Donald Trump analiza replicar el modelo aplicado en Venezuela y define tres posibles caminos para la transición en Irán

El presidente de EEUU contempla distintos escenarios tras la muerte de Alí Jameneí, entre presión militar, rendición de élites y posible levantamiento social.

El Kremlin dice estar en contacto con los líderes iraníes tras la "agresión descarada" contra Teherán

El Kremlin dijo el lunes que Rusia estaba en ‌contacto permanente con los ‌líderes iraníes sobre lo que calificó como una "agresión descarada" contra Teherán y que estaba profundamente decepcionado por cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

El presidente ruso, VladImir Putin, condenó el domingo el asesinato del líder supremo iraní, el ‌ayatolá Alí Jamenei, calificándolo de "cínico", y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha acusado a Estados Unidos e Israel de sumir a Oriente Medio "en un abismo de escalada incontrolada".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que Rusia estaba analizando la situación y sacando sus propias conclusiones después de que Washington optara por lanzar ataques contra Irán a pesar de lo que ‌Moscú consideraba unas conversaciones prometedoras.

"En cuanto a las negociaciones mediadas por Omán entre Estados Unidos e Irán, sin duda podemos expresar nuestra profunda decepción por el hecho de que, a pesar de las informaciones sobre avances significativos en estas negociaciones, ‌la situación se haya deteriorado hasta convertirse en una agresión descarada", dijo Peskov a los periodistas.

Dijo que Putin tenía ‌previsto realizar una llamada telefónica internacional relacionada con Irán más tarde ese mismo lunes, pero no reveló a quién.

"Solo puedo decir que estamos en contacto permanente con los dirigentes iraníes y estamos debatiendo la situación que rodea a ese país. Al ‌mismo tiempo, continuamos nuestro diálogo con los dirigentes de los países afectados por el conflicto, incluidos los Estados del golfo Pérsico", dijo Peskov.

La guerra en Medio Oriente se extiende con ataque de Israel al Líbano

La guerra en Medio Oriente se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás

El ejército israelí afirma llevar a cabo ataques simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y Líbano y advirtió a Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel

Guerra en Medio Oriente: Irán atacó una refinería en Arabia Saudita y escala la tensión energética en el Golfo

Breaking_ Drone Attack Reported Near Ras Tanura Refinery Saudi Arab _ Geo News

Un dron impactó en la refinería de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo. El ataque ocurre en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel y profundiza la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo.

Se dispara el petróleo, salta el oro y caen las bolsas: el primer efecto de la guerra en Medio Oriente

petroleo dolar oro

Se hunden las acciones en el premarket de Wall Street. El crudo ya roza los u$s80 por barril. Los inversores vuelan hacia activos de refugio.

