Guerra en Medio Oriente: aviones militares de EEUU se estrellaron en Kuwait por "fuego amigo"

Kuwait confirmó que varios aviones militares de EEUU se estrellaron durante ataques iraníes en el Golfo.

Tres aviones militares de estadounidenses se estrellaron en Kuwait durante una escalada de ataques iraníes en el Golfo. Las autoridades kuwaitíes confirmaron los accidentes aéreos en territorio nacional en el marco de la escalada que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

Aunque inicialmente no se precisó si las aeronaves habían sido derribadas, posteriormente el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que se trató de un aparente caso de fuego amigo. Según detalló el comando, “Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Durante los combates activos, que incluyeron ataques de aviones, misiles balísticos y drones iraníes, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”.

El organismo añadió que los seis tripulantes lograron eyectarse y se encuentran a salvo. En esa línea, un portavoz kuwaití había señalado previamente: “Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron”. Además, detalló: “Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable”.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, agregó el CENTCOM.

Alerta en la embajada y humo sobre la capital

En paralelo, la embajada de Estados Unidos en Kuwait pidió a sus ciudadanos “no acudir” a la legación diplomática ante la “amenaza persistente de ataques con misiles y drones”. El personal diplomático permanece “confinado en el lugar”, según el comunicado oficial.

La Kuwait National Petroleum Company informó que escombros impactaron en la refinería de Mina Al Ahmadi (una de las más importantes del país) y provocaron heridas a dos trabajadores.

Nueva oleada de misiles y expansión regional

La televisión estatal iraní IRIB anunció una nueva ronda de ataques con misiles contra la base aérea estadounidense Alí al Salem, en Kuwait, y contra embarcaciones en el norte del océano Índico. Estos ataques se producen tras la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

El Ministerio de Defensa kuwaití aseguró que hubo “coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas”.

Desde el sábado murieron cinco personas en el Golfo (una en Kuwait, tres en Emiratos y una en Baréin) todas extranjeras. El lunes por la mañana se registraron nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

¿Cómo impacta la escalada en la población civil?

Los ataques iraníes no solo apuntaron a bases militares, sino también a infraestructuras civiles como edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos. La ofensiva sacudió a una región considerada durante años un enclave de estabilidad en Medio Oriente.

La escalada militar mantiene en alerta a las instalaciones diplomáticas y estratégicas estadounidenses en la región, mientras Kuwait intenta contener el impacto interno de un conflicto que ya trasciende el plano estrictamente militar y amenaza con profundizar la inestabilidad en todo el Golfo.