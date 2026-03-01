Aseguran Mahmud Ahmadineyad murió en los ataques de Israel a Irán

Según medios israelíes, el expresidente iraní falleció en los ataques sobre la capital persa en las últimas horas.

Mahmud Ahmedinejad , quien fue presidente de Irán entre 2005 y 2013 , murió en uno de los ataques aéreos organizados por Israel y Estados Unidos, según aseguraron este domingo la agencia Iton Gadol y el diario israelí The Jerusalem Post. De acuerdo con los reportes, el bombardeo impactó directamente en su residencia en Narnak , al noreste de Teherán .

Según detallaron, el ataque alcanzó la vivienda de Ahmadinejad en ese barrio de la capital iraní, provocando su muerte y la de varios guardaespaldas. Las versiones difundidas señalan que el edificio era utilizado también por integrantes de su antiguo esquema de seguridad, vinculado a los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).

Hasta el momento, los medios estatales iraníes no confirmaron oficialmente el fallecimiento del exmandatario. Sin embargo, tras la primera oleada de bombardeos (que también habría provocado la muerte del líder supremo ayatolá Ali Khamenei y otros altos funcionarios) comenzaron a circular rumores y reportes sobre el destino de Ahmadinejad.

El bombardeo habría sido parte de una ofensiva aérea conjunta contra distintos objetivos en Teherán.

Los informes indican que, además de Ahmadinejad, al menos tres miembros de los Guardianes de la Revolución murieron en el ataque. Las fuentes hablan de un impacto directo sobre el inmueble que dejó destrucción casi total en el lugar.

En ocasiones anteriores ya habían circulado rumores sobre atentados o accidentes vinculados al exmandatario, que luego fueron desmentidos por autoridades iraníes. Esta vez, sin embargo, no hubo hasta ahora una declaración oficial que confirme o rechace de manera categórica la información difundida por medios extranjeros.

Una figura polémica en medio de la escalada regional

Ahmadinejad, de 69 años, fue una de las figuras más controvertidas de la política iraní reciente. Durante su presidencia adoptó una postura abiertamente confrontativa frente a Israel y Occidente, realizó declaraciones incendiarias sobre el Holocausto y fue un crítico constante de las políticas estadounidenses e israelíes.

Su presunta muerte se da en un contexto de fuerte escalada militar en la región. Irán lanzó ataques de represalia con misiles y drones contra estados del Golfo, Israel e incluso hacia Chipre, generando víctimas civiles y tensiones diplomáticas en distintos frentes.

Mientras crecen las repercusiones internacionales y se profundiza el conflicto, la ausencia de confirmación oficial desde Teherán mantiene abierta la incertidumbre sobre el destino del exmandatario iraní.