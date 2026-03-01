Israel bombardeó una escuela primaria de Irán donde murieron 148 niñas

El ataque dejó 148 alumnas fallecidas y decenas de heridas en la provincia de Hormozgán. Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar.

Israel bombardeó el sábado una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab , en la provincia iraní de Hormozgán , y provocó la muerte de al menos 148 alumnas , además de decenas de heridas. Las autoridades locales confirmaron que las víctimas fueron halladas bajo los escombros y advirtieron que el número podría incrementarse.

Según la versión oficial iraní, muchos de los ataques estaban dirigidos a eliminar a la dirigencia política y religiosa del país. Sin embargo, uno de los edificios alcanzados fue el colegio primario de niñas Shajareh Tayyebeh , donde se estima que al menos 170 estudiantes se encontraban dentro al momento del impacto.

Las primeras informaciones hablaban de medio centenar de muertas. Con el correr de las horas, la cifra ascendió a 85, luego superó las 100 y finalmente fue actualizada a 148 niñas fallecidas tras el hallazgo de nuevos cuerpos bajo los restos del edificio. Las tareas de rescate continúan y las autoridades advierten que aún hay personas desaparecidas.

La operación fue descrita como una acción conjunta entre Israel y fuerzas de Estados Unidos , con cientos de ataques aéreos dirigidos, según Washington, a neutralizar amenazas inmediatas vinculadas a complejos militares e instalaciones nucleares iraníes.

Mohammad Radamehr, gobernador del condado de Minab, confirmó la activación de un despliegue especial para la remoción de escombros y recuperación de cadáveres. Aseguró además que, pese a la magnitud del ataque, la administración local mantiene el control en el resto del municipio.

masacre iran X: @DonIzquierdo_

Condena oficial y promesa de represalia

Desde el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán responsabilizaron directamente al “brutal régimen estadounidense” y al “corrupto régimen sionista” por la destrucción en la escuela de Hormozgán. Calificaron las maniobras como “pérfidas” y advirtieron que las Fuerzas Armadas tienen preparada una “respuesta aplastante”.

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, definió el hecho como una “agresión militar criminal” y sostuvo que constituye una violación directa de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas.

El presidente Masud Pezeshkian calificó el ataque a la escuela como un acto de “barbarie” y afirmó: “El martirio de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”. También sostuvo que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

masacre iran X: @MConurbasic

Caos en las calles y cifras en aumento

Tras los bombardeos, el caos se apoderó de distintas ciudades. Según reportó la agencia EFE, en la capital iraní muchos padres salieron desesperados a buscar a sus hijos en las escuelas.

La Media Luna Roja informó que al menos 201 personas murieron y unas 747 resultaron heridas en los ataques en todo el país, aunque esas cifras ya eran consideradas preliminares al cierre de la jornada. El temor crece ante la posibilidad de nuevas ofensivas, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anticipara que los ataques continuarán.

Mientras avanzan las tareas de rescate en Minab, la tragedia de las 148 niñas fallecidas se convierte en uno de los episodios más devastadores del conflicto reciente, con consecuencias humanitarias y políticas que aún resultan imprevisibles.