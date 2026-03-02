Medios de Irán afirmaron que hubo un ataque sobre las oficinas de Benjamín Netanyahu en Israel + Seguir en









La Guardia Revolucionaria afirmó que el edificio fue alcanzado durante una nueva oleada de misiles lanzados contra Israel, en medio de la creciente tensión regional.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Medios estatales de Irán informaron que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría sido blanco de un ataque durante los últimos bombardeos atribuidos a las Fuerzas Armadas iraníes.

Según esas versiones, difundidas este lunes y citando a la Guardia Revolucionaria, la sede oficial del jefe de Gobierno israelí fue alcanzada en el marco de una ofensiva con misiles contra territorio israelí. Hasta el momento, no trascendieron detalles independientes que confirmen el impacto ni el alcance de los daños.

Escalada militar entre Irán e Israel El episodio se produce en un contexto de fuerte escalada militar entre Irán e Israel, con intercambios de ataques que incrementan la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en la región.

iran (3) El episodio se produce en un contexto de fuerte escalada militar entre Irán e Israel, con intercambios de ataques que incrementan la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en la región. Desde el Gobierno israelí no se difundió de inmediato una confirmación oficial sobre el presunto ataque a la oficina de Netanyahu, mientras continúan las evaluaciones de daños tras la reciente oleada de proyectiles.