Guerra en Medio Oriente: Donald Trump pide una tregua y ordena suspender los ataques a Irán por cinco días

El presidente de Estados Unidos anunció este lunes a través de las redes sociales que habrá un cese al fuego y ordenó "posponer" los ataques a infraestructura iraní, mientras avanzan las negociaciones con Teherán.

Donald Trump anunció una tregua de cinco días tras contactos diplomáticos con Irán en medio de la escalada regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció una tregua de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética de Irán tras mantener conversaciones “productivas” con el régimen de los ayatolás. La decisión, comunicada en su red social, busca abrir una instancia de negociación en medio de una escalada regional que sigue activa.

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El mandatario confirmó la suspensión temporal de las operaciones militares y aseguró que las conversaciones continuarán durante la semana. La medida llega después de haber amenazado con atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

En el mensaje oficial, el mandatario señala: “Me complace informar que los Estados Unidos de América, y el país de Irán, han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente.

Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer todos y cada uno de los ataques militares contra plantas energéticas e infraestructura iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump.”

En la misma línea, el presidente había afirmado previamente: “He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso”.

El mensaje oficial del presidente estadounidense habla de conversaciones “productivas” y abre una ventana diplomática.

El ultimátum que desató la escalada

La tregua llega luego de un fuerte aumento de la tensión. El sábado, Trump lanzó un ultimátum exigiendo la reapertura total del estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataques masivos contra la infraestructura eléctrica iraní.

“Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZA, el Estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos de América atacará y aniquilará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡COMENZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, escribió en Truth Social.

buque estrecho ormuz El estrecho de Ormuz se mantiene como el punto más sensible del conflicto por su impacto en el mercado energético global. Reuters

La advertencia se produjo en un contexto en el que Irán había intensificado el control del paso marítimo, en respuesta a bombardeos previos de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones militares y nucleares.

Irán amenaza con una respuesta regional

Desde Teherán, la reacción fue inmediata. El Consejo iraní de Defensa advirtió que podría minar las aguas del golfo Pérsico si se concretaban ataques, especialmente en zonas clave como la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también lanzó una advertencia sobre el impacto regional: sostuvo que cualquier ofensiva contra centrales eléctricas convertiría a toda la infraestructura energética en objetivos legítimos y podría provocar una destrucción irreversible, además de un aumento sostenido del precio del petróleo.

estrecho ormuz iran Irán advirtió que podría minar el golfo Pérsico si se concretan ataques sobre su territorio.

En paralelo, el comando militar Khatam al-Anbiya indicó que respondería atacando infraestructura energética, tecnológica y de desalinización de Estados Unidos e Israel en la región.

El conflicto sigue activo en toda la región

Pese al anuncio de la tregua, la actividad militar no se detiene. En la madrugada de este lunes, el ejército israelí lanzó nuevos bombardeos sobre Teherán, horas después de recibir una nueva oleada de misiles iraníes.

Al mismo tiempo, continúan los ataques en distintos puntos del Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin reportaron nuevos bombardeos en sus territorios en las últimas horas.

Impacto inmediato en los mercados y temor global

El anuncio de Trump tuvo un efecto inmediato en los mercados: el precio del petróleo, que había comenzado la semana en alza, se desplomó más de un 10%, mientras las bolsas mantienen una tendencia bajista.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, se consolida como el eje crítico del conflicto. Su posible cierre o militarización genera alarma global.

Analistas advierten que un ataque a la infraestructura energética podría provocar consecuencias humanitarias y ambientales graves. Un apagón regional afectaría hospitales, plantas desalinizadoras y la distribución de alimentos, mientras que un golpe a instalaciones petroleras podría causar derrames masivos y daños irreversibles en el ecosistema del Golfo.

Petróleo hidrocarburos barril El conflicto ya impacta en los mercados: el petróleo cayó más de un 10% tras el anuncio de Trump.

Una tregua frágil en un momento crítico

El plazo de 48 horas impuesto por Washington coincide con uno de los momentos más delicados de un conflicto que ya lleva cuatro semanas. Aunque la tregua abre una ventana diplomática, aún no existen canales formales de negociación.

Desde Irán insisten en que cualquier diálogo solo será posible si cesan completamente los ataques. Mientras tanto, en Estados Unidos ya se analizan posibles escenarios de posguerra, aunque sin definiciones concretas.

Los próximos días serán determinantes para saber si esta pausa deriva en una desescalada o si la región se encamina hacia una guerra de mayor alcance.