Donald Trump advierte que mantendrá las fuerzas militares en la región hasta un acuerdo total con Irán

El presidente de EEUU aseguró que el despliegue continuará hasta cerrar un pacto y lanzó una advertencia sobre una posible escalada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecerán desplegadas en Irán y sus alrededores hasta alcanzar un acuerdo completo , en un contexto de negociaciones en curso y tensiones persistentes en la región.

El mensaje fue publicado en la red Truth Social, donde el mandatario detalló que todos los recursos militares (incluidos buques, aeronaves, armamento y personal) continuarán posicionados en la zona. “Todos los buques, aeronaves, armas y personal militar estadounidenses permanecerán ‘en su lugar, en Irán y sus alrededores’ hasta que se alcance un acuerdo completo” , sostuvo.

En su declaración, Trump también dejó abierta la posibilidad de una intensificación del conflicto en caso de que las negociaciones no prosperen. “Si por alguna razón no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás” , escribió.

Además, reiteró una de las principales exigencias de Washington en este conflicto al señalar que Irán no debe poseer armamento nuclear. En ese sentido, remarcó: “Irán no debe tener ‘ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz estará abierto y seguro’”.

Las declaraciones del presidente se producen en la antesala de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán , previstas para este sábado en Islamabad, Pakistán, en un intento por avanzar hacia un entendimiento que reduzca las tensiones.

En el cierre de su mensaje, Trump destacó el estado de preparación de las fuerzas estadounidenses y reforzó su postura de firmeza: “Mientras tanto, nuestras magníficas Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, con la vista puesta, de hecho, en su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”.

Irán afirma que el Líbano forma "parte inseparable" del alto al fuego y advierte por "respuestas contundentes"

Irán advirtió que el Líbano forma “parte inseparable” del alto el fuego alcanzado con Estados Unidos y alertó sobre “respuestas contundentes” si continúan los ataques israelíes contra ese país. Desde Teherán sostienen que el acuerdo incluye a sus aliados regionales, en contraste con la postura de Washington.

libano Archivo. El alto al fuego en vilo mientras persisten los ataques en el Líbano.

Mientras Donald Trump afirmó que el conflicto en Líbano es una “escaramuza separada” y que Hezbollah no forma parte del acuerdo, las autoridades iraníes insistieron en que cualquier ofensiva contra ese territorio representa una violación del cese de hostilidades. En ese marco, también señalaron que no abandonarán al pueblo libanés.

En paralelo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en Líbano con una ofensiva masiva sobre cerca de 100 objetivos, que dejó al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos, según fuentes locales. La escalada pone en riesgo la tregua de dos semanas y vuelve a tensionar la situación en Medio Oriente.