Líneas aéreas: la guerra en Medio Oriente afecta a 135 millones de viajes a nivel global

Un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) revela una crisis de conectividad sin precedentes. Más de medio millón de pasajeros diarios dejaron de volar debido al conflicto.

El WTTC estima que la guerra impide viajar a más de 526.000 pasajeros cada día debido a la reducción de vuelos.

La guerra en Medio Oriente se convirtió en uno de los factores más disruptivos para la aviación comercial global en 2026, con efectos que se extienden mucho más allá de la región directamente afectada.

Según el último informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) , la inestabilidad en la zona amenaza con afectar de manera directa o indirecta a 135 millones de viajes en todo el mundo, poniendo en jaque la recuperación del sector tras años de desafíos.

Las cifras que arroja la entidad son contundentes: se estima que la guerra impide viajar a más de 526.000 pasajeros cada día debido a la reducción de vuelos.

Esto impacta sobre la conectividad entre regiones clave como Asia, Europa y África , dificultando significativamente los desplazamientos internacionales.

Medio Oriente no es solo un destino, sino un eje neurálgico que concentra cerca del 14% del tráfico aéreo mundial .

El informe detalla que el conflicto ha provocado una caída drástica en la conectividad aérea, obligando a las aerolíneas a evitar espacios aéreos críticos, lo que resulta en trayectos más largos y una reducción significativa en la frecuencia de vuelos internacionales.

Los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubai, Abu Dabi, Doha y Barein, experimentaron cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica.

Esta parálisis no sólo responde al temor de los viajeros, explica el informe, sino a una reconfiguración forzada de la logística aérea global que está alterando las rutas comerciales más importantes del planeta.

El impacto en combustible y seguros

Otro impacto relevante tiene que ver con el incremento en el precio del combustible de aviación. Aproximadamente el 30% de los costos de una aerolínea corresponde al combustible y, en las últimas semanas, su precio registró un aumento sin precedentes, pasando de 95,95 a 197 dólares por barril, lo que representa un incremento de más del 100% en un solo mes, de acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esta escalada, que supera incluso el ritmo de aumento del petróleo crudo, genera una fuerte presión sobre la rentabilidad de las aerolíneas, destaca el estudio.

Esta situación, combinada con la reducción de asientos disponibles por el recorte de vuelos, se traduce en un aumento en los precios de los boletos aéreos, con un impacto más pronunciado en las aerolíneas de bajo costo, donde el combustible representa una mayor proporción de los costos totales.

En esta misma línea, el WTTC alertó que un factor negativo adicional son los “alertas de viaje”, ya que cuando un país emite estas advertencias, las aseguradoras dejan de cubrir a los viajeros, lo que desincentiva los desplazamientos.

Además, las aerolíneas también enfrentan dificultades para asegurar sus operaciones en la región, lo que agrava aún más la situación.

Gloria Guevara, Presidenta y CEO del WTTC, explicó: “Este panorama no solo afecta a la aviación, sino también a otros sectores, como el transporte marítimo, donde ocurre una situación similar. Como consecuencia, tanto las aerolíneas como los viajeros se ven afectados por la falta de cobertura, lo que limita los desplazamientos, incluso cuando los aeropuertos operan con normalidad y los gobiernos hacen un esfuerzo importante por mantener las condiciones de seguridad. En este sentido, los seguros se convierten en un factor clave que incide directamente en la conectividad”.

El "efecto dominó" en los costos aéreos

Para el pasajero común, el impacto se traduce directamente en el bolsillo. El informe del WTTC identifica cuatro factores clave que están encareciendo y dificultando la experiencia de viajar.

Según ésta mirada, el primero es el aumento en el precio de los combustibles. La incertidumbre energética disparó el costo del combustible de aviación, que representa uno de los mayores gastos operativos de las aerolíneas.

El segundo factor es el incremento en el costo de los pasajes, que surge como consecuencia directa de los costos operativos y la menor oferta de asientos. Las tarifas aéreas iniciaron una escalada de precios que afecta tanto a viajes de placer como de negocios.

El tercer factor tiene que ver con la caída de viajeros internacionales. La percepción de inseguridad está provocando cancelaciones masivas no solo en los países en conflicto, sino en destinos vecinos que dependen del flujo turístico internacional.

El cuarto elemento afecta a toda la industria del turismo y es el impacto indirecto en los servicios. El informe advierte que la crisis afecta a toda la cadena de valor, incluyendo hoteles, cruceros y empresas de alquiler de vehículos.

¿Cuándo llegará el pico de aumentos en los pasajes?

Dado que el combustible representa entre el 20% y el 30% de los costos operativos de una aerolínea, el impacto de la suba del combustible en la contabilidad de las compañías es inmediato. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el traslado de ese aumento a las tarifas que pagan los pasajeros.

Suele pasar que las compañías tienen contratos de cobertura que les permiten acceder al combustible a determinado valor durante un tiempo específico. Pasado ese lapso, o porque no tienen cobertura, se ven obligadas a absorber parte de ese incremento o trasladarlo a los pasajeros mediante subas en los pasajes.

Es por esto que todavía no se vieron aumentos generalizados de precios en los pasajes, aseguran los expertos. Por el momento, algunas compañías, como el caso puntual de Aerolíneas Argentinas o de la estadounidense United, optaron por aplicar recargos temporales de suma fija, que pueden ser quitados de la tarifa con facilidad una vez que se normaliza la situación que obligó a instrumentarlos.

Pero en el mercado aerocomercial hay preocupación por la extensión que está teniendo el conflicto armado en Medio Oriente. Y se estima que si la escalada se mantiene, en mayo próximo resultará inevitable la aplicación generalizada de aumentos en los pasajes.

La low cost irlandesa Ryanair, por ejemplo, tiene asegurado cerca del 80% de su combustible hasta 2027 a precios más bajos, en una estrategia de cobertura que le permite mitigar parcialmente el impacto de la crisis. Sin embargo, su conducción advierte que, si el conflicto se prolonga, el aumento de tarifas resultará imposible de frenar.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, en declaraciones a la prensa británica dijo que la compañía está “razonablemente bien cubierta” frente al impacto del combustible. Y esto se debe a que pagó por adelantado el 80% de su combustible hasta marzo de 2027 a un precio de 67 dólares el barril.

De todos modos, eso no significa que podrá mantenerse sin ajustar sus tarifas si la guerra continúa más allá de lo esperado. “Si la interrupción del suministro de combustible persiste, es posible que hasta un 25% de nuestros suministros se vean afectados durante mayo y junio”, indicó el directivo de Ryanair.

Las aerolíneas de bajo costo aparecen como las más vulnerables frente a este panorama. Con márgenes más ajustados y menor capacidad para cubrirse ante la volatilidad del precio del combustible, muchas de estas compañías comienzan a reducir su capacidad, cancelar rutas o replantear su estrategia comercial.

En ese sentido, las europeas Wizz y Easyjet, ya cancelaron vuelos y prevén reducir su capacidad aproximadamente un 5 % durante mayo y junio.

Son varias las aerolíneas que avanzan directamente con recortes operativos para moderar el impacto del combustible en sus costos. Ya se anunciaron cancelaciones de vuelos para la temporada del verano europeo, en un intento por preservar la estabilidad financiera frente al aumento del combustible.

El fenómeno no se limita a Europa. En Estados Unidos y otras regiones, las principales compañías también ajustan sus previsiones y advierten sobre posibles reducciones en la oferta si sus costos siguen subiendo. Decisiones que de todos modos terminan impactando en el costo de los pasajes.