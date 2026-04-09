El plan de Irán de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz amenaza con subas en el precio del petróleo mundial

Expertos indicaron que este cobro violaría un principio básico de libre navegación, un derecho en vigor desde 1994. A su vez, reabrir su paso salvaría a la economía mundial de las restricciones del suministro de crudo, que sufre alteraciones en los precios.

Analistas aseguran que la posibilidad de un peaje en Ormuz atenta contra el comercio internacional y la libre navegación.

La propuesta de Irán de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz viola las normas comerciales, sugieren analistas. Esta principal vía marítima de comunicación para el transporte de petróleo está controlada por el país persa, que para poner fin a la guerra con EEUU e Israel , exigió el derecho a cobrar peajes como condición previa para reabrirlo.

Sin embargo, este cobro violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica, una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar , que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que dispararon los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho.

El presidente de EEUU, Donald Trump, convirtió la reapertura del estrecho en una prioridad, pero tanto la Casa Blanca como productores de petróleo del Golfo se oponen a los peajes. Datos de seguimiento de buques de la firma Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de ellos transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto . Luego de que iniciara la guerra con EEUU e Israel, Irán presionó de inmediato al restringir el tráfico en el estrecho con ataques y amenazas contra barcos, haciendo que el paso fuera demasiado arriesgado.

La interrupción provocó escasez instantánea en algunos países asiáticos muy dependientes de la energía de la región, lo que elevó precios de la gasolina en EEUU y Europa y amenazó el crecimiento económico mundial. Luego Irán empezó a someter a verificación a los buques. En paralelo, se indicó a los barcos que se desviaran del centro del estrecho, en aguas territoriales iraníes y omaníes, para que en su lugar rodearan la isla iraní de Larak.

Tratado sobre el Derecho del Mar y la garantía del paso a los barcos pacíficos

La propuesta de 10 puntos de Irán para el fin a la guerra con EEUU incluye una disposición sobre el cobro a barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz, según un funcionario regional anónimo que sostuvo que Irán usaría el dinero recaudado para la reconstrucción.

Sin embargo, en el Artículo 17 del Tratado sobre el Derecho del Mar se garantiza el derecho de “paso inocente” a los buques que no amenacen a los Estados ribereños. Por ello, permitir que Irán y Omán empiecen a cobrar por el paso a través del estrecho sentaría un precedente peligroso, advirtieron expertos.

buque estrecho ormuz La propuesta de 10 puntos de Irán para el fin a la guerra con EEUU incluye una disposición sobre el cobro a barcos que atraviesen el estrecho. Reuters

La libertad de navegación en los mares del mundo ha sido un derecho fundamental durante cientos de años, basado en “la idea de que el mar no pertenece a nadie”, explicó el profesor y experto en derecho marítimo de la Universidad de la Sorbona de París Philippe Delebecque.

“La libertad de navegación siempre ha sido reconocida, incluso específicamente en los estrechos”, añadió y calificó ese escenario como “el fin de una sociedad internacional”. Por otro lado, el director de la Asociación Francesa de Derecho Marítimo Julien Raynaut sostuvo que la circulación en la región “sigue estando sujeta al derecho internacional y, en particular, a este derecho consuetudinario de paso”. Además, consideró que el paso libre “es del interés de todos” y que cualquier persona querría "obtener los mejores productos a los mejores precios”.

Sospechan que Irán minó el estrecho de Ormuz durante la guerra con EEUU e Israel

Agencias de Irán difundieron un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria habría colocado minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra, en una maniobra que podría haber alterado el tránsito de buques en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La información fue publicada por las agencias ISNA y Tasnim, esta última considerada cercana a la Guardia Revolucionaria. El material muestra un esquema con un gran círculo identificado como “Zona de peligro” en farsi, ubicado sobre el Esquema de Separación del Tráfico, el corredor habitual utilizado por los barcos para atravesar el estrecho.

Según el gráfico, esa área señalada sería el punto donde se habrían colocado las minas, lo que obligó a modificar las rutas habituales de navegación. En ese contexto, se observa que algunas embarcaciones comenzaron a desplazarse hacia el norte, más cerca del territorio continental iraní.