Advierten escasez de combustible y vuelos cancelados en Europa si continua la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Tanto la asociación de aeropuertos europeos como la Agencia Internacional de Energía prevén serios problemas para el normal transito aéreo, en vísperas del verano en el Viejo Continente.

El director general de la Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que el mundo se encuentra ante "la crisis energética más grave de la historia". Foto: NA

La asociación de aeropuertos europeos, Aci Europe, emitió un contundente comunicado este viernes, alegando que si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, y por ende la circulación libre del petróleo y querosén, provocará serios problemas para el tránsito aéreo europeo en las próximas semanas.

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"Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y constante en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE", advirtió el organismo en la carta.

Según el mismo comunicado de Aci, el panorama es totalmente desalentador. Las reservas de vuelos y vacaciones del verano de europeo, corren serio riesgo de verse sumidas en el caos.

Por otro lado pero en la misma sintonía, el director general de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, no dudó en afirmar que el mundo se encuentra ante "la crisis energética más grave de la historia". Birol advirtió sobre el riesgo de una crisis alimentaria global, posibles faltantes de fertilizantes —casi el 30% del comercio mundial de estos insumos atraviesa Ormuz— y escasez de combustible para aviación.

DUBAI AEROPUERTO La guerra en Medio Oriente se convirtió en uno de los factores más disruptivos para la aviación comercial global en 2026, con efectos que se extienden mucho más allá de la región directamente afectada. "Si la producción mundial de diésel y querosén no se recupera pronto, la situación podría volverse crítica para algunos países europeos en mayo", advirtió el director de la AIE.

Una reunión clave de la Unión Europea por la crisis energética En este contexto, la Unión Europea (UE) tendrá un encuentro en Bruselas, Bélgica, para tratar el tema. La titular del organismo, Úrsula von der Leyen, confirmó la reunión para el próximo lunes, en la que los miembros analizarán "todas las medidas posibles que podrían adoptarse en respuesta al impacto que el conflicto de Medio Oriente está teniendo en Europa". Además, independientemente del estado de las reservas, la crisis energética ya se refleja en los precios. Y existe el riesgo de que se agrave, incluso en lo que respecta al precio de los billetes de avión.