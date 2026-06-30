El Gobierno confirmó que aún hay 8 argentinos desaparecidos por los dramáticos terremotos en Venezuela

Adrián Ravier notificó la cifra en su primera conferencia de prensa a cargo de la vocería presidencial. Además, subrayó la ayuda que envió la cancillería.

El Gobierno nacional confirmó este lunes que todavía hay ocho ciudadanos argentinos desaparecidos tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y que ya dejaron cientos de víctimas fatales . Además, informó que seis argentinos murieron y que otro permanece internado.

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La actualización fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier , quien también detalló el operativo de asistencia humanitaria desplegado por la Argentina desde el inicio de la emergencia.

Durante una conferencia de prensa, Ravier brindó un nuevo balance sobre la situación de los argentinos afectados por el desastre.

"A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares . De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos . Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero , y una persona se encuentra hospitalizada", señaló.

Ravier informó la cifra en conferencia de prensa. Captura de TV

El funcionario agregó que el Estado argentino recibió 235 solicitudes a través de correo electrónico y teléfonos de emergencia para asistir a ciudadanos afectados.

"El Gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de personas", indicó.

La ayuda humanitaria enviada por Argentina

Ravier destacó que Argentina es uno de los países latinoamericanos que más asistencia brindó tras los terremotos. "Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina", afirmó.

El vocero precisó que ya fueron enviados tres aviones, equipos especializados, medicamentos, equipamiento de rescate y personal técnico.

Además, resaltó el trabajo de los perros rescatistas de la Armada Argentina. "El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada. Además recuperaron seis cuerpos. Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor. Gracias", expresó.

Nuevo envío de asistencia

El Gobierno también confirmó el envío de un nuevo contingente de ayuda hacia Venezuela. Según detalló Ravier, partirá un avión Hércules con piletones para almacenamiento de agua, un generador eléctrico, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones.

A ese operativo se sumarán dos perros de búsqueda con sus respectivos guías y 38 efectivos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta argentina sobre el terreno.

Debido a que Argentina no cuenta actualmente con representación consular formal en Venezuela, la Cancillería habilitó una línea de emergencia para asistir a los ciudadanos argentinos afectados por el terremoto. El número dispuesto es: +58 414 238 7145.