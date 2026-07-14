Warren Buffett dejó afuera a la Fundación Gates de su donación multimillonaria por vínculos con Jeffrey Epstein + Agregar ámbito en









El magnate destinará unos u$s6.000 millones a cuatro organizaciones gestionadas por sus hijos, omitiendo por completo el nombre de su antiguo amigo.

Warren Buffett omite su donación anual a la fundación Bill Gates luego de revelarse vínculos con Jeffrey Epstein. Grok IA

El histórico vínculo entre Warren Buffett y Bill Gates llegó a su fin de manera definitiva. En su más reciente informe de donaciones anuales, el legendario inversor excluyó a la fundación de quien fuera su antiguo aliado y destinó cerca de u$s6.000 millones a cuatro organizaciones administradas por sus hijos. La decisión responde al creciente distanciamiento entre ambos, motivado por la controversia que generaron las reuniones de Gates con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

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Esta decisión acelera y modifica los planes sucesorios del magnate de Omaha. Buffett establecióuna fecha límite estricta, fijada para el 31 de diciembre de 2034, para haber entregado la totalidad de sus acciones restantes en Berkshire Hathaway, una fortuna valorada en casi u$s146.000 millones, a las fundaciones familiares.

Aunque en el pasado el plan consistía en que sus tres hijos distribuyeran los fondos a lo largo de una década tras su fallecimiento, ahora el multimillonario busca canalizar estos recursos de manera más directa y ágil a través de sus herederos, incrementando progresivamente el presupuesto de las organizaciones que ellos presiden.

Jeffrey Epstein y Bill Gates. El fin de la amistad entre Buffett y Gates por el caso Epstein El trasfondo de esta ruptura evidencia el desgaste de una de las amistades más influyentes del mundo empresarial. Buffett y Gates, quienes solían compartir vacaciones, jugar al bridge y asesorarse mutuamente en sus respectivos consejos de administración, llevan meses sin hablarse. La brecha se ensanchó tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia que detallan múltiples encuentros, correos electrónicos y citas de calendario entre Gates y Epstein.

Aunque el cofundador de Microsoft sostuvo que estas reuniones tenían el único propósito de recaudar fondos para causas benéficas y que desconocía las actividades criminales de Epstein, el impacto reputacional fue inevitable. De hecho, la propia Fundación Gates contrató recientemente a un evaluador externo para auditar su relación histórica con el financiero y revisar sus protocolos de alianza, un informe que el consejo espera recibir a mediados de este año.

A Buffett le sorprendió la facilidad con la que Epstein manipulaba a las personas más ricas del mundo. Para proteger la reputación de Berkshire Hathaway, empresa que dirigió por seis décadas antes de ceder el mando a Greg Abel, el inversionista decidió cortar lazos con el escándalo. Al desviar su fortuna hacia sus hijos, Buffett pone fin a casi 20 años de aportes a la Fundación Gates y se asegura de que su legado quede bajo estricto control familiar.