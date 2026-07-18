Warren Buffett reveló por qué dejará de donar a la Fundación Gates

La organización de Bill Gates había recibido más de u$s47.000 millones desde 2006. Ahora, los fondos serán destinados a cuatro fundaciones familiares.

Warren Buffett anunció. días atrás, un cambio histórico en el destino de sus donaciones filantrópicas. El presidente de Berkshire Hathaway informó una nueva entrega de acciones valuada en alrededor de u$s6.000 millones a cuatro fundaciones vinculadas con su familia y confirmó que, por primera vez en casi dos décadas, la Fundación Gates no recibirá parte de esos fondos.

El inversor, de 95 años, también adelantó que prevé donar todas las acciones que aún conserva de Berkshire Hathaway antes del 31 de diciembre de 2034 , con la intención de que sean administradas por sus tres hijos.

Con su decisión, el mítico hombre de negocios dejará de donar a la Fundación Gates luego de 20 años consecutivos. Desde la institución, evitaron sumirse en la polémica y agradecieron las dos décadas de colaboración.

Según informó The Wall Street Journal, Buffett esperaba conocer el resultado de una investigación sobre los vínculos entre Bill Gates y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

No obstante, de acuerdo con AP, el empresario aclaró que la modificación en el esquema de donaciones responde principalmente a que considera que sus hijos ya están preparados para asumir la responsabilidad de administrar su patrimonio , y no al caso Epstein. También señaló que Gates "no se sorprendió" cuando fue informado de la decisión.

Si bien calificó la relación entre el cofundador de Microsoft y Epstein como de "muy mal gusto", relativizó el episodio al sostener que no era muy diferente de otros errores que él mismo cometió al contratar personas o elegir amistades: “Nadie acierta siempre a la hora de elegir personas”, afirmó.

Por su parte, Gates declaró ante el Congreso que se reunió con Epstein porque creyó que podía ayudarlo a recaudar fondos para iniciativas benéficas. Además, aseguró que desconocía las actividades delictivas del financista y definió ese vínculo como un grave error de juicio.

La Fundación Gates fue durante años la principal destinataria de las donaciones de Buffett. Según CNBC, desde 2006 recibió más de u$s47.000 millones en acciones de Berkshire Hathaway.

Ese esquema se había establecido en una carta firmada en 2006, cuando Buffett se comprometió de manera irrevocable a donar acciones de la compañía cada año durante el resto de su vida, aunque sujeto al cumplimiento de tres condiciones.

La respuesta de la Fundación Gates

Tras conocerse la decisión, la Fundación Gates emitió un comunicado enviado a CNBC en el que agradeció el respaldo recibido durante casi dos décadas: “Sus donaciones, que suman más de u$s47.000 millones, nos han ayudado a expandirnos y a cumplir con la misión de la fundación de mejorar la salud y las oportunidades para las personas en todo el mundo”, señaló la organización.

La entidad también aseguró que mantiene una sólida posición financiera y que podrá sostener su actividad, al menos hasta 2045, gracias al compromiso de u$s200.000 millones aportados directamente por Bill Gates.

Las fundaciones que recibirán las futuras donaciones de Warren Buffet

Aunque la Fundación Gates quedó fuera del reparto, Buffett continuará realizando donaciones anuales. Según CNBC, este año distribuirá acciones clase B de Berkshire Hathaway entre cuatro organizaciones ligadas a su familia:

Fundación Susan Thompson Buffett.

Sherwood Foundation.

Howard G. Buffett Foundation.

NoVo Foundation.

En el comunicado, Buffett reiteró que su objetivo es transferir todas las acciones que aún conserva en Berkshire Hathaway a estas cuatro fundaciones antes del 31 de diciembre de 2034, y manifestó su confianza en que sus tres hijos supervisen la distribución de su fortuna durante ese proceso.