El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anuncia una nueva edición: homenajes, entrega de premios y más + Agregar ámbito en









Bajo la consigna "Donde el cine argentino dialoga con el mundo" se presentó el spot oficial 2026, elaborado por el INCAA para la 41ª edición del festival que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre.

Llega una nueva edición del festival.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta una nueva edición con una programación que celebrará grandes figuras del cine argentino e internacional, aniversarios emblemáticos y una serie de actividades especiales que tendrán como antesala una presentación abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires.

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La presentación oficial del festival se realizará el 19 de octubre en el Palacio Libertad y culminará con un concierto gratuito con dirección de Emilio Kauderer acompañado de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", dedicado a las inolvidables bandas sonoras compuestas por él para películas de directores como Juan José Campanella y Adolfo Aristarain. La propuesta combinará música en vivo con imágenes de las películas y estará abierta a todo el público.

Sobre El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Como cada año, el Festival entregará los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria, que en esta edición distinguirá a tres importantes figuras de nuestro cine argentino.

La actriz Natalia Oreiro, nacida en Uruguay y radicada desde muy joven en Argentina, ha construido una carrera que incluye la actuación, la música y la producción con un alcance que pocos artistas argentinos lograron a nivel internacional. Pudo amasar una fama masiva con telenovelas que no solo conquistaron al público nacional sino también al de tierras muy lejanas como Rusia, Polonia e Israel, mientras que en paralelo se consolidaba como estrella musical. En el cine ha sabido demostrar su rango como actriz en películas como "Cleopatra", de Eduardo Mignogna; "Miss Tacuarembó", de Martín Sastre; "Infancia clandestina", de Benjamín Ávila; "Wakolda", de Lucía Puenzo; "Gilda, no me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz; "Re loca", de Martino Zaidelis; "Hoy se arregla el mundo", de Ariel Winograd; y "La mujer de la fila", otra vez con Ávila.

El director Alejandro Agresti, dueño de una exitosa carrera que lo llevó a Hollywood, en donde dirigió a Keanu Reeves y Sandra Bullock en "La casa del lago". Agresti ya fue reconocido previamente por el Festival de Mar del Plata, en donde en 1996 obtuvo el premio a la Mejor Película Latinoamericana por "Buenos Aires Viceversa" y en 2003 recibió el Premio Especial del Jurado por "Valentín", que protagonizó Carmen Maura. Asimismo, su película "Mecánica popular" fue seleccionada en 2015 para participar de la competencia internacional. Tras realizar varios cortos, el director nacido en Buenos Aires en 1961 debutó en el largometraje en 1984 con "La neutrónica explotó en Burzaco", para consolidarse como una voz inusual en el cine independiente gracias a filmes como "El hombre que ganó la razón" (1986) y "El amor es una mujer gorda" (1987), película con la que se consagró al recibir el Premio a los Nuevos Realizadores en el Festival de San Sebastián. Por "Buenos Aires Viceversa" fue invitado a la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes al que regresó con "La cruz" (1997). Al año siguiente obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con "El viento se llevó lo que". También novelista, quien vivió durante muchos años en Holanda, en donde desarrolló parte de su carrera, estrenó recientemente "Lo que quisimos ser" con Eleonora Wexler y Luis Rubio.

El compositor Emilio Kauderer, aunque lleva muchos años radicado en Los Ángeles, Kauderer ha desarrollado gran parte de su carrera en Argentina, en donde ha sido el compositor de rigor para grandes directores como Juan José Campanella y Adolfo Aristarain, al que acompañó en grandes éxitos como "Tiempo de revancha", "Últimos días de la víctima" y "Un lugar en el mundo". Para Campanella compuso las bandas sonoras de "El mismo amor, la misma lluvia", la miniserie "Vientos de agua", "Metegol", la ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos", "El cuento de las comadrejas" y la reciente "Parque Lezama". Un compositor clásico cuyos temas fueron interpretados en el Hollywood Bowl por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles conducida por Gustavo Dudamel, también ha compuesto la música de importantes filmes nacionales como "Made in Argentina", de Juan José Jusid; "Mi obra maestra", de Gastón Duprat; "Corazón de león", de Marcos Carnevale; "The Letter", de Rodrigo Vila (con Harvey Keitel); y la remake "The Secret in Her Eyes", que protagonizó Julia Roberts. Durante el Festival habrá un homenaje dedicado a Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento y 10 años de su fallecimiento. Se proyectarán cuatro títulos representativos de su filmografía: Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado - película de marcado tono autobiográfico, que significó su regreso a la Argentina y fue filmada parcialmente en Mar del Plata - y Mi amigo hindú, su último largometraje, protagonizado por Willem Dafoe. El homenaje incluirá además un panel dedicado a su legado y contará con la participación de integrantes de su familia. El hijo pródigo de la ciudad se marchó de Mar del Plata siendo muy joven y tras recorrer Europa se instaló en Brasil, donde construyó una de las filmografías más relevantes del cine latinoamericano. Con una programación que reúne memoria, patrimonio, cine contemporáneo y grandes figuras de la cultura audiovisual, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata volverá a consolidarse como uno de los principales encuentros cinematográficos.