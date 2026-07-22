Conmoción en Guyana: un ferry se hundió con más de 100 pasajeros y hay al menos 41 muertos + Agregar ámbito en









El MV Barima naufragó el sábado por la noche frente a la costa de Esequibo después de que comenzara a ingresar agua a la embarcación. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas y son materia de investigación.

Un ferry con más de un centenar de pasajeros se hundió frente a Guyana y dejó al menos 41 muertos.

Al menos 41 personas murieron tras el naufragio del ferry MV Barima frente a las costas de Guyana, mientras transportaba a más de un centenar de pasajeros. El accidente ocurrió el sábado por la noche y las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos, aunque ya anticipan que el operativo pasará de una etapa de rescate a otra de recuperación de cuerpos.

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La embarcación, de 87 años de antigüedad, cubría la ruta entre Georgetown, la capital del país, y Port Kaituma, en el noroeste de Guyana, cerca de la frontera con Venezuela, cuando comenzó a ingresar agua y terminó hundiéndose. Las causas del siniestro todavía no fueron determinadas y son investigadas por las autoridades.

Según el reporte oficial, el manifiesto registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes. Sin embargo, el primer ministro Mark Phillips aseguró que en realidad podrían haber viajado hasta 179 personas a bordo. “En total, ahora se han recuperado 41 cuerpos”, señaló el informe difundido por el gobierno.

Los testimonios de los sobrevivientes reflejan la magnitud de la tragedia. Helena Moonsammy, quien perdió a cuatro de sus nietos, contó que la embarcación desapareció bajo el agua en cuestión de instantes. “Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, relató. La mujer recordó que varias cajas le cayeron encima mientras intentaba rescatar a los niños. “Les dije a mis nietos que se aferraran a cualquier cosa mientras yo les gritaba. Recé toda la noche y estuve en el agua durante nueve horas”, agregó.

Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, de 18 años, logró salvar a su hijo de apenas 10 meses, con quien permaneció aferrada a restos del ferry durante unas ocho horas. Sin embargo, su hija de tres años continúa desaparecida. “Terminé en el agua y estaba luchando por sacar la cabeza para respirar, pero mi hija simplemente se me zafó de la mano y desapareció”, contó.

Mientras decenas de familiares se concentraban en el hospital de la localidad costera de Charity para identificar a sus seres queridos, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, reconoció la gravedad del momento y pidió fortaleza a la población: “Va a ser un periodo difícil para nosotros como pueblo y como país. Que Dios cuide a Guyana y nos ayude a superar esta horrible experiencia”. Un ferry se hundió en minutos frente a Guyana y dejó al menos 41 muertos. La investigación por el hundimiento del ferry en Guyana En paralelo, la investigación comenzó a arrojar las primeras medidas. Funcionarios informaron que el capitán rescatado y al menos otro miembro de la tripulación dieron positivo en pruebas de marihuana y permanecen bajo custodia policial mientras avanza la causa. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, anunció la suspensión de todo el personal vinculado con la operación y la carga del MV Barima ante la sospecha de que el ferry habría transportado pasajeros y mercancías adicionales sin registrarlos en el manifiesto oficial. Las autoridades también investigan denuncias de larga data sobre presuntas irregularidades en la venta de boletos. Algunos pasajeros sostienen que empleados de las terminales estatales permitían viajar a personas sin registrarlas oficialmente, a cambio de pagos en efectivo, una práctica que, según afirman, se mantiene desde hace décadas. En las tareas de búsqueda participan embarcaciones, aeronaves y equipos de rescate enviados por países vecinos, incluido un grupo de buzos de la Guayana Francesa. El MV Barima había sido reacondicionado en 2024 tras permanecer en dique seco y tenía previstas nuevas reparaciones de importancia para octubre.

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