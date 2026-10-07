Huelga general en España: sindicatos paran el 11 de noviembre por la vivienda + Agregar ámbito en









CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas confirmaron la medida, que busca reclamar mejores ingresos y condiciones que permitan acceder a un hogar adecuado.

Los sindicatos convocan una huelga general en España por la crisis habitacional. BBC

La huelga general por la crisis de la vivienda en España se realizará el 11 de noviembre, luego de que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) acordaran avanzar con esa fecha junto con las organizaciones que impulsan el reclamo habitacional. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmó que ambas centrales sindicales ya definieron el día, mientras que el acuerdo con el resto de los convocantes se terminará de formalizar en una reunión prevista para este miércoles.

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La protesta será de 24 horas y busca poner en el centro de la agenda el problema del acceso a la vivienda. Los sindicatos sostienen que los ingresos de los trabajadores no alcanzan para afrontar el costo de los alquileres y reclaman mejores salarios como una de las condiciones necesarias para acceder a un hogar digno.

La convocatoria surgió a partir del reclamo de las organizaciones de inquilinos, que en las últimas semanas impulsaron distintas movilizaciones para denunciar el aumento del costo de la vivienda. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas había planteado el 11 de noviembre como fecha posible y llevó esa propuesta a la reunión con las centrales obreras.

España tendrá una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre. CCOO La huelga será antes de las elecciones en España El paro tendrá lugar apenas unas semanas antes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Si se mantiene el calendario previsto, la medida se realizará dos días antes del comienzo de la campaña electoral, un aspecto que ya generó cuestionamientos por parte de organizaciones empresariales y algunos sectores políticos.

Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez respaldó el derecho a la protesta. "Va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional", afirmó.

La movilización tendrá además un antecedente significativo: será la primera huelga general respaldada por CCOO y UGT en 14 años. La última convocatoria conjunta de las dos centrales sindicales se produjo el 14 de noviembre de 2012, durante la crisis económica y en rechazo a las medidas de ajuste aplicadas entonces.

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