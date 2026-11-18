Un juez de la Audiencia Nacional admitió la querella por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Un juez de un tribunal en Madrid abrió una investigación a Julio Iglesias al admitir una querella de dos exempleadas que lo acusan de agresión sexual y maltrato, informó este miércoles la corte. El juez Antonio Piña admitió a trámite la querella y citó a declarar a las dos empleadas el próximo 3 de febrero.

Los testimonios de las dos mujeres, conocidos a raíz de una investigación de eldiario.es y Univisión, constituyen "un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal" , señaló en el auto conocido este miércoles.

La querella incluye además una fotografía en la que se ve un moretón en un brazo y dos marcas en los muslos que "pueden corresponderse con la mordedura de una persona" , así como conversaciones.

El juez acepta investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante , y rechaza la querella respecto de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.

En el contrato "no medió engaño ni artificio alguno. Se le indicó que el trabajo era con "dormida" y fue aceptado por la querellante libremente", señala el juez.

El salario era "el doble en su importe al salario mínimo establecido en el año 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas e incluso se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico", sostiene.

El juez cuestiona que la querella ofrece un "relato mutilado" al limitar la narración de los hechos a Iglesias, "prescindiendo de la participación" que habrían tenido dos administradoras de las casas a quienes se les imputan "actos sexuales" contra las denunciantes.

Según el juez, estas "importantes lagunas" y "omisiones" parecen responder "al propósito deliberado de favorecer" que la justicia española sea la que investigue estos hechos.

Las acusaciones contra Julio Iglesias

La admisión a trámite de la querella se produce después de que las trabajadoras denunciaran en un primer momento, en enero pasado, al cantante ante la fiscalía, que consideró que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos presuntamente ocurridos en 2021 en sus casas de República Dominicana y Bahamas.

Dos antiguas empleadas —una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta— acusaron a Iglesias de haberlas sometido a "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como lesiones y vejaciones en 2021, cuando este tenía 77 años.

Según el relato de una de ellas, estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Después, en septiembre, las trabajadoras interpusieron una querella contra él ante un juzgado de la Audiencia Nacional y la fiscalía esta vez sí consideró competente a la justicia española.