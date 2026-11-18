Los gobiernos de la UE negocian cubrir tres lugares del Comité Ejecutivo que quedarán vacantes en los próximos meses, entre ellos la presidencia que Christine Lagarde dejará el 7 de febrero. La postura de Alemania complica las chances de Klaas Knot, único rival del español.

El español Pablo Hernández de Cos dio ayer, 17 de noviembre, un paso clave hacia la presidencia del Banco Central Europeo (BCE): Alemania le otorgó su apoyo y afirmó que su objetivo es que un alemán ocupe el cargo de economista en jefe.

Los gobiernos de la UE están negociando quién ocupará tres lugares del Comité Ejecutivo del BCE que se liberarán en los próximos meses, entre ellos la presidencia, de la que Christine Lagarde se irá el 7 de febrero , antes de que termine su mandato.

El cambio de autoridades llega cuando el BCE lidia con un nuevo rebrote inflacionario causado por la guerra y analiza el impacto de la crisis presupuestaria francesa, que golpeó a los mercados de bonos de la zona euro.

El nombramiento de De Cos haría que el cargo más alto quede en manos de un responsable político del sur de Europa y aliado del expresidente del BCE, Mario Draghi , lo que reforzaría las expectativas de que el banco central utilizaría todos sus recursos para contener cualquier nueva crisis de deuda soberana.

El español Pablo Hernández de Cos dio ayer, 17 de noviembre, un paso clave hacia la presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

El Ministerio de Hacienda alemán declaró ayer que propone al profesor de la Universidad de Princeton Markus Brunnermeier para el puesto de economista en jefe del BCE , y según Reuters, Berlín respaldaría a De Cos para el cargo más alto del banco central.

Esto resulta clave: al aspirar al puesto de economista jefe, responsable de elaborar las propuestas de política monetaria, Alemania facilita que De Cos obtenga el respaldo necesario para la presidencia, dada la importancia de mantener un equilibrio entre los países del norte y del sur de Europa en el Comité Ejecutivo del BCE, integrado por seis miembros.

La contracara es que esta decisión, a su vez, dificulta las posibilidades de Klaas Knot, el exgobernador del banco central neerlandés y único rival de De Cos para la presidencia.

La contracara es que esta decisión, a su vez, dificulta las posibilidades de Klaas Knot, el exgobernador del banco central neerlandés y único rival de De Cos.

Cabe subrayar que en los debates económicos de la Unión Europea (UE), el norte y el sur del continente se han ubicado con frecuencia en posiciones enfrentadas: los países del sur suelen reclamar tasas de interés más bajas y una mayor distribución de riesgos por el peso de su deuda.

Fama de ser independiente

De Cos, sin embargo, se ha forjado una reputación de responsable político de mentalidad independiente durante sus años en el Banco de España, bajo las presidencias de Draghi y Lagarde en el BCE.

De Cos, antiguo miembro del personal del BCE, fue escalando hasta convertirse en economista jefe del Banco de España y, posteriormente, en gobernador. Apoyó las tasas de interés negativas y las compras de bonos a gran escala cuando la inflación era baja, incluso durante la pandemia, pero también respaldó el ciclo de subas de tasas más agresivo del BCE cuando los precios se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania.

Hernández de Cos también tiene el apoyo de Francia.

Por su parte, los mercados monetarios descuentan entre dos y tres subas de tasas del BCE para fines de 2027, y los economistas esperan que De Cos continúe la senda de endurecimiento gradual trazada durante el mandato de Lagarde.