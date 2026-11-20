El senador socialista César Mogo denunció que Vox busca restringir el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior. Tras un fallo del Tribunal Supremo que dejó fuera de los comicios a más de 160.000 ciudadanos, la disputa política vuelve a poner el foco en una comunidad que en Argentina tiene una importante presencia.

El PSOE acusa a Vox de buscar limitar el voto de los españoles que viven en el exterior.

El PSOE denunció que Vox busca restringir el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior y cuestionó las iniciativas judiciales y electorales impulsadas por el partido de ultraderecha. La advertencia fue realizada por el secretario de Exterior del PSOE y senador por Lugo, César Mogo, en la antesala de las elecciones del 29 de noviembre.

El dirigente socialista sostuvo que los comicios también definirán el futuro de los derechos políticos de los más de 2,7 millones de españoles que viven fuera del país. En ese marco, afirmó que, tras un recurso presentado por Vox, el Tribunal Supremo dejó sin posibilidad de votar en estas elecciones a más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.

Mogo también señaló que Vox solicitó ante la Junta Electoral Central (JEC) la eliminación del voto por correo para los españoles residentes en el exterior. El organismo rechazó el planteo y recordó que una modificación de ese mecanismo es competencia del Congreso.

El senador cuestionó además la posición del Partido Popular (PP) y Vox respecto de los ciudadanos que viven fuera de España. Según sostuvo, ambos partidos impulsaron iniciativas para revisar las nacionalidades concedidas en el marco de la legislación que permitió a hijos y nietos de exiliados acceder a la ciudadanía española.

En ese sentido, recordó que Vox recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley que habilitó ese procedimiento y que tanto esa fuerza como el PP reclamaron la anulación de la normativa. Mogo advirtió que esas iniciativas podrían afectar a familias que accedieron a la nacionalidad por sus vínculos con españoles exiliados.

El dirigente socialista también reivindicó la reforma electoral aprobada en 2022 durante el Gobierno del PSOE, que eliminó el denominado voto rogado. Ese sistema obligaba a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente la documentación electoral y, según el oficialismo, dificultaba su participación en los comicios.

Con la modificación, la documentación electoral comenzó a enviarse directamente al domicilio de los votantes, sin necesidad de realizar una solicitud previa. El PSOE incluyó en su programa para las elecciones del 29 de noviembre nuevas medidas para facilitar la participación electoral, entre ellas la reducción de plazos y trámites y el estudio de una circunscripción específica para los españoles residentes en el exterior.

La propuesta también contempla el fortalecimiento de la red consular y la aprobación de un nuevo Plan Integral de Retorno para quienes quieran regresar a España.

De acuerdo con el calendario electoral, los españoles residentes en el exterior podrán emitir su voto por correo certificado hasta el 24 de noviembre. También tendrán la posibilidad de depositarlo presencialmente en las urnas habilitadas en los consulados entre el 21 y el 26 de noviembre.