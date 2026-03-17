Guerra en Medio Oriente: atacaron la embajada de EEUU en Bagdad

Un proyectil impactó en el complejo diplomático tras una madrugada de bombardeos y versiones cruzadas sobre el origen del ataque.

Un proyectil impactó en la embajada de Estados Unidos en Bagdad y provocó una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital, en medio de una madrugada marcada por bombardeos previos y una escalada de violencia que vuelve a tensionar la seguridad en la región.

El ataque fue confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes y ocurrió dentro del complejo diplomático ubicado en la Zona Verde , uno de los sectores más custodiados de la ciudad. Las imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el interior del predio tras el impacto.

Sin embargo, las versiones sobre el origen del proyectil no coinciden. Un funcionario de seguridad aseguró que “ un dron atacó la embajada” , mientras que otros dos responsables citados por la prensa internacional indicaron que “fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto”.

El episodio se produjo en un contexto de extrema fragilidad en la seguridad iraquí. Horas antes del ataque a la embajada, se habían registrado bombardeos dirigidos contra un grupo armado proiraní en Bagdad , que según fuentes oficiales “dejaron dos muertos” antes del amanecer.

La sucesión de estos hechos incrementó el nivel de alerta en la capital, especialmente en la Zona Verde, donde se concentran edificios gubernamentales y sedes diplomáticas. Tras el impacto, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad mientras intentan esclarecer tanto el origen del ataque como los daños provocados.

Escalada tras una madrugada de bombardeos

El ataque contra la embajada estadounidense, se encadena directamente con los operativos militares registrados horas antes en la ciudad. Esta continuidad refuerza la hipótesis de una represalia o de un recrudecimiento del conflicto entre distintos actores armados en el país.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre víctimas dentro del complejo diplomático, aunque la magnitud del impacto y la visibilidad del humo generaron preocupación inmediata en la comunidad internacional.

Un nuevo capítulo en la crisis de seguridad en Irak

La situación en Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades analizan el alcance de los daños y buscan determinar con precisión qué tipo de proyectil fue utilizado. Las diferencias entre las versiones oficiales reflejan la complejidad del escenario y la falta de certezas en las primeras horas tras el ataque.

El episodio marca un nuevo punto de tensión en Irak y se suma a una cadena de incidentes que, en pocas horas, reactivaron el temor a una escalada mayor en la región.