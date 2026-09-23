Asamblea General de la ONU: inteligencia artificial, Irán y Ucrania, los temas centrales del segundo día

La palabra del presidente iraní tras las amenazas de Donald Trump, el conflicto en Ucrania y el futuro de la inteligencia artificial concentran la agenda de este miércoles. A la par, Milei ultima detalles para hablar frente a los demás jefes de Estado.

Archivo. La ONU se reúne en su segundo día, con el foco puesto en los conflictos bélicos y el desarrolllo tecnológico.

La inteligencia artificial (IA), las guerras entre Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia concentrarán la agenda del segundo día de la Asamblea General de las Naciones Unidas , que tendrá, además, una reunión del Consejo de Seguridad sobre los riesgos asociados al desarrollo tecnológico. En este escenario, el presidente Javier Milei brindará su discurso que estará basado en 3 ejes: IA, el reclamo por las Islas Malvinas y las críticas al funcionamiento de la ONU.

En detalle, tres de los principales referentes de la industria de IA expondrán ante el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros. Entre los nombres que expondrán se encuentran; Sam Altman , CEO de OpenAI; Dario Amodei , de Anthropic; y Clement Delangue , de Hugging Face . La reunión se produce después de varias semanas de advertencias sobre los riesgos vinculados con el desarrollo de estos sistemas y de pedidos para ralentizar su avance.

La participación de los ejecutivos ocurre además después de distintos incidentes relacionados con la tecnología. Hugging Face, plataforma que reúne modelos de inteligencia artificial, fue blanco de un ciberataque ejecutado por software autónomo de OpenAI , en un episodio que fue un parteaguas para la industria y, desde entonces, comenzaron a sonar las alarmas en referencia al ritmo del desarrollo y los límites de esta tecnología.

Lo cierto es que el debate tecnológico llega un día después del discurso de Donald Trump ante la Asamblea General . El presidente estadounidense rechazó la posibilidad de establecer regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial y calificó esas propuestas como un "esquema globalista". “Las mismas personas que dijeron que todos vamos a estar muertos en 12 años por el calentamiento global... ahora dicen que la IA nos va a matar a todos ”, ironizó Trump.

Horas más tarde, Emmanuel Macron defendió la creación de un modelo de inteligencia artificial de código abierto que no dependa de Estados Unidos ni de China . “No quiero que nadie se convierta en el vasallo de una de las grandes potencias”, afirmó el presidente francés. “Más bien, debemos unirnos para construir un modelo de frontera de código abierto, un modelo de vanguardia ”, agregó.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, otro punto de debate

La guerra entre Estados Unidos e Irán volverá a ocupar un lugar central durante la jornada. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó a Nueva York el martes por la noche y este miércoles pronunciará su discurso ante la ONU por primera vez desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sus declaraciones se darán en medio de un escenario de conflicto, luego de que Irán tomara el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de energía, en respuesta a los ataques de EEUU, lo que provocó un aumento de los precios internacionales del petróleo. A esto se sumó la toma de la costa del mar Rojo de Yemen por parte de los hutíes, que incrementó las preocupaciones sobre el comercio mundial y el transporte marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandab.

El discurso de Pezeshkian tendrá lugar un día después de que Trump planteara la posibilidad de "aniquilar la República Islámica" y "llevarlos al infierno". Durante las palabras del presidente estadounidense ante la Asamblea General, todos los integrantes de la delegación iraní, salvo uno, abandonaron la sala.

Sin embargo, Trump también confirmó el martes que hubo conversaciones entre Washington y Teherán por primera vez en varios meses. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, al margen de la Asamblea General.

Según la agencia estatal iraní IRIB, Araqchi afirmó que las demandas de Teherán incluyen “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, el pago rápido de todos los activos iraníes que fueron congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de la resistencia”.

La situación en Irán también generó una protesta frente a la sede de la ONU, donde durante el martes se realizó una vigilia contra el uso de la pena de muerte por parte de Teherán.

Ucrania y Rusia, la otra guerra en debate

El conflicto en Ucrania será otro de los ejes de la jornada diplomática. El Consejo de Seguridad tiene prevista una reunión sobre la guerra a las 11:00, hora local, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciará su discurso ante la Asamblea General.

Zelensky se reunió el martes con Trump y afirmó que Washington y Kiev quieren que la guerra con Rusia termine “antes del invierno”. También señaló que está dispuesto a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú acepta adoptar la misma medida.

La presentación de Javier Milei

Más allá de las guerras y la preocupación por la IA, este miércoles también estará marcado por la presentación del Presidente argentino en Nueva York. De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Javier Milei prepara un discurso que tendrá 3 ejes principales: defensa del progreso tecnológico, reclamo por Malvinas y críticas a la ONU,

Lo central del primer punto de la alocución del mandatario será que los avances tecnológicos pueden impulsar el crecimiento económico a través de mayores niveles de productividad y de rendimientos crecientes. En esa línea, el Presidente buscará cuestionar los escenarios distópicos asociados al avance de la inteligencia artificial y poner el foco en su potencial como herramienta para acelerar el desarrollo.

La posición que llevará al escenario internacional parte de una defensa del progreso tecnológico y de su capacidad para ampliar las posibilidades de crecimiento, frente a las advertencias sobre los riesgos vinculados con la expansión de estas herramientas.

Otro de los ejes del discurso será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El Presidente prepara el mensaje en un momento en que el Gobierno busca darle una nueva dimensión a la estrategia sobre el archipiélago, con mayor énfasis en las actividades económicas y en la explotación de sus recursos naturales.

Archivo. Se espera que el Presidente vuelva a criticar al organismo multilateral.

En las últimas semanas, el Gobierno tensó las relaciones con el Reino Unido al avanzar con una propuesta para endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas reclamadas por la Argentina. En paralelo, la administración de Milei planteó la necesidad de evitar una escalada con Gran Bretaña y sostener la cuestión por la vía diplomática.

El tercer eje que prepara el Presidente apunta al funcionamiento de las Naciones Unidas. Según fuentes del Gobierno, Milei cuestionará los “atropellos” de la organización cuando, desde la perspectiva del Ejecutivo, se inmiscuye en la política local de cada país.

El planteo forma parte de una crítica más amplia que el mandatario ya expresó en anteriores intervenciones internacionales respecto del papel de organismos multilaterales y de las instituciones internacionales.

En esta oportunidad, el mensaje buscará poner el foco en los límites que, según la mirada del Gobierno, deberían tener esos organismos frente a las decisiones soberanas de los Estados.