Fotos robadas, fotos negadas: Milei, Trump y Netanyahu en la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas es un lugar de “cholulaje” y negociaciones al más alto nivel, en el cual terminan descubriéndose las miserias y grandezas de los principales hombres del poder mundial. Mientras Milei busca una nueva foto con Donald Trump -y tal vez tenga suerte-, “my dearest friend”, su “amigo más querido” enfrenta la posibilidad que le hayan cerrado la puerta en la cara.

Conseguir una foto a solas con Donald Trump, o mejor aún alguna palabra de apoyo por el tema Malvinas, es el objetivo no verbalizado de Javier Milei. Pero hay cosas más importantes que se “cocinan” en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año.

“Flores robadas de un jardín de Quilmes”, escribía Jorge Asis en 1980, saltando definitivamente a la fama. Fotos robadas en un pasillo de la ONU a solas con Donald Trump, lo que no se dio en el “Escudo de las Americas” es -aunque no lo diga directamente, pero deslizan “las bases”- a lo que aspiran los integrantes de la delegación argentina a la Asamblea de las Naciones Unidas (el sumun, absolutamente imposible, serían algunas palabras sobre Malvinas). Alguna vez lograron esa foto. Esta vez es muy difícil, pero son argentinos…

Hoy Trump arrancó con su discurso en la Asamblea General hablando en 37 minutos sobre Irán, volviendo a sugerir que el acuerdo de paz se daría luego de las elecciones de medio término (de las que saldrá fortalecido o más posiblemente debilitado), Ucrania y la necesidad de parar la matanza, sus logros en EEUU, Venezuela, la IA, la ONU y la Corte Penal Internacional, el clima y Gaza (donde se dijo el factótum de la paz y la liberación de los rehenes israelíes),

Para los argentinos, sobre nuestro país, Milei o las Islas Malvinas, nada de nada.

De hecho, después de la firma del nuevo acuerdo con Dinamarca por Groenlandia (que es más de lo mismo, no hubo ni ganador ni perdedor), le tocó el turno a Andy Burham el primer ministro británico. Luego vinieron Sanae Takaichi, Zelenski y a las dos y cuarto, los treinta minutos para el “Escudo de las Americas” (la más corta de las reuniones del día, que solo dará tiempo par saludos y fotos), antes de la multilateral con los países del Golfo. El día termina con la recepción en la ONU y luego un encuentro con Delcy Rodríguez, antes de volver a Washington. Mañana y el Jueves, el centro de todo pasa por el encuentro con Xi Jinping.

La protesta que las principales cadenas televisivas, luego de la censura en la Casa Blanca a la CNN; MS NOW (ex MSNBC) y Politico, al que se plegaron ABC, CBS, NBC e incluso la oficialista Fox News -la Casa Blanca lanzó “Trump TV” en YouTube como respuesta-, no afecta la cobertura de actos oficiales fuera de la mansión presidencial, aunque CNN no transmitió las palabras del presidente en la ONU y MS Now solo lo pasó durante un rato.

Volviendo al tema de las fotos.

El que si la tiene complicada es el mandamás israelí.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Las miradas dicen mucho. Hoy ni siquiera parece quedarles eso. Ahora, si “Bibi” gana las elecciones, el panorama será otro.

Benjamín Netanyahu, amigo histórico de los Kushner, quien estuvo las últimas semanas moviendo todos los hilos posibles para conseguir “la foto”, terminó tirando la toalla, al punto que este será uno de los viajes más cortos que ha realizado jamás a “la Gran Manzana”. Llega el jueves a las 2 de la tarde, habla en la Asamblea y se va (originalmente iba a quedarse varios días, encontrándose con Elon Musk en Texas).

Lo que es más, mientras hable Bibi, Donald va a estar en Washington por lo que, a lo sumo, lo verá por TV. Como premio consuelo, ya tuvo que EEUU le negara la visa de entrada al Presidente Palestino y le queda un encuentro con el Secretario de Estado Marco Rubio.

La Oficina del Primer Ministro intenta minimizar lo que está sucediendo bajo la excusa de “cuestiones de agenda” para no justificar el encuentro, en tanto hablaron de la capacidad de los tanques del “Ala de Zion” (el avión oficial) como argumento de porque no vistan al hombre más rico del mundo.

Cuando el año pasado le tocaba hablar al premier israelí fueron varios los delegados que se retiraron del recinto. Este año se estima que serían aún más, así como las demostraciones en la calle en contra de Israel.

Zohran Mamdani, alcalde Nueva York y hoy más cerca de Donald Trump de lo que muchos creían posible (in New York business is King), ha bregado por el arresto de Netanyahu, acusándolo de crímenes de guerra más de una vez.

Después de todo el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani (con quien Trump se reunió el lunes en Gracie Mansion -la sede del intendente de NYC- para hablar sobre un plan de viviendas y sobre el que dijo que quiere que sea “un gran alcalde y con quien parece llevarse cada vez mejor a pesar de sus diferencias políticas) nunca ocultó su disgusto hacia Netanyahu, al que si la ley norteamericana lo permitiese, arrestaría para que lo juzgue la Corte Criminal Internacional, considerándolo un “criminal de guerra que ha cometido un genocidio en Gaza”.

Este domingo Trump declaró en una entrevista telefónica que estaba “decidiendo” y que “Mi problema es, sí y cuando vuelo por el aire toda la nación (Iraní). Mejor que se comporten” y que sus opciones era “borrarlos”, “dejar que se pudran económicamente” o llegar a un acuerdo, agregando que pronto iban a “ocurrir grandes cosas”.

No es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos lanza amenazas así de rimbombantes contra Irán (para que al final apenas veamos un intercambio de disparos casi con “cebitas”), pero en esta oportunidad algo está cambiando y es que el tiempo electoral se le está acortando.

Acá es llamativo como los candidatos republicanos han comenzado a desasociar sus campañas de la figura del presidente, mientras este intenta convertir la elección en una cuestión plebiscitaria sobre su persona.

El miércoles pasado (16) se anunció que Trump aprovecharía la convocatoria a la Asamblea General para reunirse con los líderes del Golfo agrupados en la GCC (Bahréin, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita y la Unión de Emiratos Árabes), y con esto ver como avanza con respecto a la guerra contra Irán.

Donald Trump con los lideres del GCC en mayo de 2025. De la reunión de hoy podría salir la decisión de avanzar hacia la paz y la normalización en el Golfo Pérsico, o el camino hacia una guerra mucho mas cruenta.

Al leer usted estas líneas Trump ya habría celebrado su reunión con los jefes del Golfo. En principio si no podemos descartar alguna buena noticia es que a pesar de la típica imprevisibilidad de Donald Trump el precio del Brant viene bajando de los u$s109.3 por barril que tocó el martes de la semana pasada (14) a la zona de los u$s100 por barril en que se estuvo negociando hoy.

La cuestión es que, al día siguiente del anuncio de la reunión, Trump respondió en una entrevista telefónica que no había descartado un encuentro con “Bibi”, aunque esto pareciera haber sido más que nada una cuestión de formas. De entonces “Bibi” había intentado “colarse” en la reunión, o al menos conseguir algún encuentro por su lado con los representantes árabes, sin ninguna suerte hasta ahora.

Sabemos que a Trump no le gustan los perdedores y mucho menos sacarse foto con perdedores. El 27 de octubre, en poco más de cuatro semanas se decide la suerte de Netanyahu, y eventualmente si será juzgado y condenado por corrupción.

Siete días más tarde le toca al yanqui, que si pierde la mayoría en el Congreso, ya sabemos a quienes va a culpar aunque no lo diga, por haberlo metido en la guerra contra Irán, que le aseguró apenas duraría un par de semanas, que disparó la suba del petróleo, la inflación norteamericana, el desánimo de los norteamericanos, etc.

Donald Trump detesta a los perdedores. La evidencia es que Benjamín Netanyahu, no parecería ser hoy un “ganador”.

Mas allá de la política sobre el golfo, hay otro factor que podría estar haciendo que el yanqui le cierre la puerta a “My friend Bibi”.

Alguna vez advertimos que no hay encuestas -públicas- fiables en Israel sobre quien será el próximo primer ministro. Esto nos deja con la sabiduría popular, expresada en sus apuestas, como la mejor alternativa para tratar de entrever la visión sobre el futuro de las masas.

Hasta el 13 de junio, Netanyahu parecía llevar las de ganar y tener asegurada la renovación de su mandato. Desde entonces ha ido perdiendo terreno frente a Gadi Eizenkot. La chance que se le veía al actual primer ministro de ser reelecto caía al teclear estas líneas a 28%, mientras que la de asumir para su principal rival trepaba a 52,7%. En tanto, la de su partido, el Likud de quedar como el con mayores escaños en el Knesset (Parlamento) bajaba del 59% de un mes atrás a 39% ahora mientras el Yashar trepaba del 41% a 62%.

Diez años antes que Asis, Santiago Elizalde finalizaba “Viejas fotos” con… “Ese que me mira, soy yo y no parezco; Y aunque el tiempo pase, Esas fotos quedan, Siempre que las mire, Volveré a vivir, Los alegres días, Tan llenos de sueños, Yo quise ser el dueño, De ellos una vez”.