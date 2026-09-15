Irán le cerró la puerta al diálogo con EEUU y respondió a Donald Trump: "No habrá conversaciones"

El Gobierno iraní rechazó retomar las negociaciones hasta que Washington cumpla sus condiciones, entre ellas levantar las sanciones y el bloqueo de sus puertos.

Irán descartó retomar las negociaciones con Estados Unidos mientras Washington no cumpla las condiciones planteadas por Teherán.

Irán rechazó este martes retomar las negociaciones con Estados Unidos y respondió directamente a la nueva apertura al diálogo planteada por Donald Trump , al advertir que no habrá conversaciones mientras Washington no cumpla las condiciones exigidas por Teherán, que incluyen el fin definitivo de la guerra, el levantamiento de sanciones y una indemnización por los daños.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaí , cuestionó las declaraciones realizadas por el mandatario estadounidense y acusó a Washington de enviar mensajes contradictorios respecto de una eventual negociación con la República Islámica.

Rezaí escribió en X: “ No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que alterna entre 'no a las negociaciones' y 'estamos dispuestos a hablar' con Irán ”.

Mohsen Rezai respondió a Donald Trump y aseguró que no habrá conversaciones hasta que se atiendan las exigencias iraníes.

Luego endureció su postura con otro mensaje publicado en inglés que fue interpretado como una respuesta directa a Trump: “ No habrá conversaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. Punto! ”.

La declaración de Teherán llegó después de que Trump reiterara el lunes que Estados Unidos continúa abierto a negociar con Irán , aunque dejó en sus manos la decisión final sobre una eventual participación de Washington en nuevas conversaciones.

“La decadente nación iraní quiere llegar a un acuerdo, de forma rápida y urgente. Yo decidiré si Estados Unidos decide participar o no, una idea a la que seguimos abiertos”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Las palabras del mandatario contrastaron con la posición expresada por las autoridades iraníes, que condicionaron cualquier posibilidad de diálogo al cumplimiento previo de una serie de exigencias políticas, económicas y militares.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos continúa abierto a evaluar una eventual negociación con Irán.

Teherán reclama, en primer lugar, que Washington ponga fin definitivamente a la guerra y a cualquier agresión contra Irán y sus aliados en Medio Oriente, incluido Hezbolá en el Líbano.

¿Cuáles son las condiciones que exige Irán?

Además del fin de las hostilidades, la República Islámica exige el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos, una medida que considera indispensable antes de sentarse nuevamente a negociar con Estados Unidos.

El Gobierno iraní también reclama una indemnización completa por los daños provocados durante la guerra, junto con el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su economía.

Otro de los puntos planteados por Teherán es la liberación incondicional de los activos iraníes que permanecen congelados en el extranjero, una demanda que se suma al paquete de condiciones para habilitar cualquier futura tratativa.

De esta manera, Irán descartó por el momento una reapertura inmediata de las negociaciones, pese a la señal de disposición expresada por Trump. La postura comunicada por Rezaei establece que primero deberán cumplirse las exigencias de Teherán y solo después podrá evaluarse un eventual regreso a la mesa de diálogo.