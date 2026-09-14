Repunta la pobreza: afecta a 1,7 millones de personas más que en 2025 y el deterioro es similar al inicio de la crisis macrista

La pobreza había alcanzado a 13,4 millones de personas en el segundo semestre de 2025, mientras que las personas en condiciones precarias de vida se elevaron hasta 15,1 millones de personas entre enero y junio de 2026.

La pobreza alcanzó a 13,4 millones de personas en el segundo semestre de 2025, mientras que las personas en condiciones precarias de vida aumentaron hasta 15,1 millones entre enero y junio de 2026.

El repunte de la pobreza , que comenzó a observarse durante el último trimestre de 2025, se consolidó durante el primer semestre de 2026 y se estima que este año las personas en condiciones de pobreza se incrementaron en 1,7 millones . Los niveles del período que va de enero a junio muestran un deterioro de crecimiento similar al que se generó durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri , cuando el indicador comenzó a acelerarse.

La pobreza alcanzó a 13,4 millones de personas en el segundo semestre de 2025 , mientras que las personas en condiciones precarias de vida aumentaron hasta 15,1 millones entre enero y junio de 2026 , según precisó ExQuanti .

“La cantidad de personas bajo la línea de indigencia estaría cerca del 7%, mientras que la pobreza se ubicaría entre el 31% y el 33%” , aseguró en diálogo con Ámbito el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia . En esa línea, el especialista señaló que estaría en niveles similares a los del primer semestre de 2025 o incluso por encima, pero con una tendencia al alza , a diferencia de aquel momento, en el que venía a la baja.

En concordancia con los datos de ExQuanti y el ODSA-UCA , el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó que la pobreza se ubicaría en 31,6% en el primer semestre de 2026 , empardando el dato del mismo período del año pasado. La indigencia , en tanto, sería de 6,9% . Con estos datos, los niveles de pobreza e indigencia volverían al mismo nivel del año pasado, según datos oficiales del INDEC , que ubicaron los índices en 31,6% y 6,9% , respectivamente.

“La caída de la pobreza entre 2024 y 2025 se apoyó principalmente en la recuperación parcial de los ingresos laborales y en el abaratamiento de las canastas básicas respecto del nivel general de precios. Pero los ajustes realizados mostraron que la reducción fue considerablemente menor que la informada oficialmente: entre 2022 y 2025, la pobreza disminuyó 10,9 puntos según el cálculo oficial y solo 3,1 puntos con los ajustes integrados; en la indigencia, las bajas fueron de 2,3 y 0,5 puntos, respectivamente” , señalaron desde el ODSA-UCA .

Es decir, la baja de la pobreza no habría sido tan sustancial en los últimos años. La pregunta hacia adelante es si este es un nuevo impulso como ocurrió en 2019. En ese sentido, ExQuanti subrayó que “los niveles de pobreza en el semestre evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década”.

“Hoy día la pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que precedió al fin de su mandato”, catapultó en el informe al que accedió Ámbito.

Primeros datos

La evolución de los ingresos medios reales de los ocupados, según los datos que surgen al utilizar los informes del INDEC de Distribución del Ingreso y del Índice de Precios al Consumidor que retoma ExQuanti, muestra que los ingresos se estancaron, coincidiendo con el espiral ascendente de la inflación que comenzó en el tercer trimestre de 2025.

“El freno en la recuperación de los ingresos reales de los ocupados parece reflejarse rápidamente en la evolución de los indicadores de pobreza. Asimismo, la recuperación no fue suficiente para restablecer el poder adquisitivo previo al deterioro de los últimos años”, manifestaron.

Cabe destacar que la consultora toma como base 2017 (100) e, incluso, el ingreso medio real de los ocupados durante el primer trimestre de 2026 se ubica 13% por debajo del nivel registrado en el tercer trimestre de 2017, tendencia que se profundizaría entre abril y junio.

A la par, el empleo informal creció 11% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2024, aunque, consecuentemente con el nivel de ingresos de los diferentes estratos, el estrato bajo está 18% por debajo de la base de 2017. “Este es el dato que impacta sobre la pobreza”, resaltaron.

“La recuperación del poder adquisitivo perdió impulso, mientras que el crecimiento del empleo se apoyó crecientemente en ocupaciones informales. En este contexto, el incremento de la pobreza registrado en los tres últimos trimestres resulta consistente con un mercado laboral que, si bien genera más empleo, lo hace con una composición más precaria y con una capacidad cada vez menor para sostener una reducción sostenida de la pobreza”, concluyeron desde ExQuanti.

El INDEC dará a conocer el dato oficial de pobreza del primer semestre de 2026 el próximo jueves 24 de septiembre.