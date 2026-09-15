Países Bajos expondrá una gran colección de Van Gogh por primera vez en 40 años

La última vez que se vio la colección fue en 1984. Las obras seleccionadas se vinculan a las "tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad", según explicó el Museo Kröller-Müller, el organizador de la exhibición.

La mayoría de las obras fueron adquiridas por el Museo entre 1908 y 1930.

Países Bajos expondrá por primera vez en más de 40 años una gran colección del pintor Vincent Van Gogh, basada en más de 80 cuadros a exhibirse a partir de este martes en el Museo Kröller-Müller , en la localidad de Otterlo . La última vez fue en 1984 y se trata de una de las mayores colecciones privadas del artista neerlandés pero que rara vez se presentan juntas.

Entre las obras maestras, que estarán expuestas hasta el 3 de enero de 2027, figuran "Los comedores de patatas", una representación de la vida campesina de 1885, y "Terraza de café por la noche" (1888).

El Museo anunció este lunes la exposición de la colección en su cuenta de Instagram, al expresar: "¡Mañana se inaugura la exposición 'Van Gogh: Todas nuestras pinturas'! Podrás ver reunidas en el museo las 88 obras de Vincent van Gogh que conservamos. Estamos ultimando los preparativos de la muestra; su 'Autorretrato' ya ocupa su lugar. ¿Vendrás a verla?".

Por otro lado, "esta es una de las mayores exposiciones de Van Gogh de este siglo" , según señaló el Museo en un comunicado además de detallar que "la exposición presenta todos los cuadros en relación con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad", precisó el museo.

El pintor posimpresionista figura entre los artistas más célebres y prolíficos de la historia, con cerca de 900 cuadros. Durante una estancia en Francia, realizó sus cuadros más famosos, entre los que figura la serie de los "Girasoles" y varios autorretratos. Entre los detalles de la exhibición, todos los cuadros están " en relación con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad".

La mayoría de las obras presentes en la exposición, titulada "Van Gogh, todos nuestros cuadros", fueron adquiridas por la fundadora del museo, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 y 1930.

Entre las obras maestras, que estarán expuestas hasta el 3 de enero de 2027, figura "Los comedores de patatas". Kroller Muller Museum

Cuatro cuadros valuados en más de u$s10 millones fueron robados en un museo de Francia

Cuatro cuadros del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir fueron robados del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, ubicado en el sur de Francia. Todo comenzó cuando dos ladrones irrumpieron "bien informados", indicaron las autoridades; sin embargo, dejaron caer dos de los cuadros en el jardín de la institución al huir. Cada obra está valuada en más de u$s10 millones.

Las obras son algunas de las últimas de gran valor en haber sido hurtadas en el último tiempo en Europa, lo que llevó a las autoridades a poner en la mira la seguridad del arte en galerías y museos. Cada obra está valuada en 9 millones de euros (u$s10,4 millones).

Según el alcalde local, las cámaras de seguridad captaron a los ladrones entrando en los jardines del museo Renoir tras cortar una valla antes de derribar las estructuras que sostenían los marcos de los cuadros.

La alarma se disparó a las 05:48 y la policía llegó al lugar en cinco minutos, explicó Masson, añadiendo que los ladrones huyeron al oír las alarmas de seguridad. Posteriormente, declaró a los periodistas que los criminales parecían estar "bien equipados e informados".