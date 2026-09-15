Tras una reunión con los dirigentes, Vojvoda fue ratificado como entrenador de Racing + Agregar ámbito en









La dirigencia de Racing tomó una decisión crucial sobre el futuro de la dirección técnica: se acordó la continuidad del entrenador al frente del primer equipo.

Tras una reunión con los dirigentes, Vojvoda fue ratificado como entrenador de Racing

Tras una jornada de lunes cargada de rumores, Juan Pablo Vojvoda fue ratificado por la dirigencia y continuará como entrenador de Racing.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El día después de una nueva derrota, ante Huracán en Parque Patricios, el presidente Diego Milito se reunió con el resto de la dirigencia en horas del mediodía y por la tarde asistió al Cilindro de Avellaneda, acompañado del director deportivo Sebastián Saja y el secretario general Kevin Feldman, para dialogar con el técnico de la "Academia", antes de la práctica prevista para las 16 en el estadio.

"La noticia del día en el Mundo Racing es que se juntaron con el entrenador y le expresaron el apoyo. Juan Pablo Vojvoda dirigirá el próximo viernes ante Sarmiento de Junín. Se apuesta a un proceso a largo plazo, aunque los resultados mandan. También me contaron que hablaron con los jugadores y dieron el visto bueno. Están conformes con el método de trabajo y creen que lo pueden dar vuelta", informó el periodista Tomás Dávila, en ESPN.

Vojvoda no quiere "abandonar" a sus jugadores Tras la última derrota, el DT expresó su intención de continuar en el cargo y lo justificó: "Es un momento difícil y un momento muy difícil para mí y para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos. Yo no veo un equipo que esté entregado, para nada, no veo un equipo que se desparrame en el campo de juego, no tenga una idea o no sepa jugar. Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos. Yo intento todo".

Por último, cruzó a los detractores: "¿Pero quieren que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas duras que estoy pasando, pero siento apoyo también. Siento muchas críticas, que muchas pueden ser justas, pero hay muchas que también son injustas".

Los flojos números de Vojvoda en Racing El técnico de 51 años, que fue presentado el 22 de junio, dirigió 11 partidos, de los cuales ganó 3, empató 2 y perdió 6, con 13 goles a favor, 16 en contra y una efectividad del 33 por ciento. Por el Torneo Clausura 2026, el reemplazante de Gustavo Costas le ganó en la primera fecha a Gimnasia y Esgrima La Plata y luego sumó dos igualdades (ante Rosario Central y Boca) y seis caídas, quedando en el último puesto con 5 puntos. Los otros dos triunfos de su ciclo los logró por Copa Argentina, ante Defensa y Justicia y Belgrano. Justamente, uno de los pocos objetivos que le queda al equipo este año es la Copa Argentina, donde enfrentará a Boca por los cuartos de final. El próximo compromiso de Racing será este viernes, frente a Sarmiento de Junín en Avellaneda, por la fecha 10 del campeonato local. El extécnico de Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera, Fortaleza y Santos firmó contrato con la "Academia" hasta junio de 2027.

Temas Racing

Entrenador