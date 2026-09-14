Los hutíes atacaron una base aérea saudita y los países del Golfo cancelaron una reunión clave con Irán

Los ataques con misiles y drones profundizaron la tensión regional, mientras quedó en suspenso la negociación para reabrir el estrecho de Ormuz.

Los hutíes aseguraron haber lanzado decenas de misiles y drones contra una base militar de Arabia Saudita.

Los hutíes de Yemen lanzaron este lunes un nuevo ataque con decenas de misiles y drones contra una base militar de Arabia Saudita , mientras los estados árabes del Golfo cancelaron una reunión prevista con Irán. La escalada abrió un nuevo frente de tensión regional y provocó una suba superior al 3% en los precios del petróleo .

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El grupo, alineado con Irán, aseguró que atacó una base aérea saudí ubicada en Khamis Mushait , cerca de la frontera con Yemen. Según los hutíes, la ofensiva alcanzó hangares de aviones, sistemas de radar, pistas de aterrizaje y depósitos de municiones, y fue ejecutada en represalia por los cientos de ataques aéreos saudíes de los últimos días.

Las autoridades de Arabia Saudita emitieron breves alertas de emergencia en Khamis Mushait y otras tres ciudades del sur que ya habían sido blanco de ofensivas hutíes. El episodio profundizó una escalada que comenzó la semana pasada con un rápido avance del grupo dentro de Yemen y que ya amenaza infraestructura estratégica para el mercado energético.

El recrudecimiento de los ataques tuvo un impacto inmediato en los mercados. El petróleo crudo subió más de un 3% cuando comenzaron las operaciones este lunes, mientras que el precio minorista promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord, por encima de los u$s6,23 por galón .

La preocupación aumentó después de que un ataque atribuido por Riad a combatientes respaldados por Irán en Irak dejara fuera de servicio el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita . Según operadores, la interrupción podría afectar hasta el 4% del suministro mundial de petróleo si la infraestructura no vuelve a funcionar en los próximos días.

Los estados árabes del Golfo suspendieron una reunión con Irán destinada a discutir la reapertura del estrecho de Ormuz.

En paralelo, Omán debía recibir este lunes a representantes de Irán y de los estados del Golfo para discutir posibles negociaciones destinadas a reabrir el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a finales de febrero.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Sayyid Badr Albusaidi, anunció que el encuentro había sido aplazado “en aras del consenso”. Desde Teherán aseguraron que la suspensión respondió a una petición de Arabia Saudita.

Irán endureció sus controles sobre el estrecho de Ormuz

En medio de las tensiones diplomáticas, Irán publicó una lista de 77 buques que acusa de haber violado sus protocolos de navegación en el estrecho de Ormuz. Teherán advirtió que esas embarcaciones podrían enfrentar “restricciones en futuros tránsitos, incluyendo multas, detención o confiscación”.

La medida suma presión sobre una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de energía. La situación se agravó luego de que los hutíes capturaran el viernes la isla de Perim, ubicada en el estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto estratégico para el comercio marítimo internacional.

La expansión de la guerra pone presión sobre Donald Trump

El avance hutí también plantea un nuevo desafío para Estados Unidos, que enfrenta pedidos de Arabia Saudita para intervenir en Yemen. Tres fuentes confirmaron a Reuters que Washington rechazó hasta ahora las solicitudes del príncipe heredero Mohammed bin Salman para involucrarse directamente en el conflicto.

Washington rechazó hasta ahora los pedidos saudíes para involucrarse directamente en los enfrentamientos contra los hutíes.

El presidente Donald Trump confirmó que habló con el príncipe saudí y aseguró que los propios hutíes pidieron a Washington mantenerse fuera de los enfrentamientos. Estados Unidos ya había bombardeado posiciones del grupo durante dos meses en 2025, aunque posteriormente suspendió la campaña tras alcanzar un alto el fuego.

Trump aseguró durante el fin de semana que espera que la guerra con Irán termine poco después de las elecciones de noviembre, escenario que, según afirmó, permitiría que el precio internacional del petróleo “caería en picado”.