Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará después de las elecciones de medio término en EEUU

El presidente cree que sucederá "inmediatamente después" de ese proceso ya que Irán "no pueden aguantar más". Solo siete buques transitaron por Ormuz en los últimos días, lo que representa la mitad de la media y representa un desafío en medio del conflicto.

La reanudación de los combates este mes parece haber frenado una reapertura gradual del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminaría tras las elecciones de mitad de mandato de EEUU, pactadas para noviembre. Además, volvió a amenazar con atacar una instalación relacionada con el programa nuclear de la República Islámica , después de que ambas partes lanzaran su mayor ofensiva contra el transporte marítimo desde el inicio del conflicto, que ya lleva seis meses.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más . Están desesperados por intentar influir en las elecciones ", declaró el mandatarios a los periodistas el miércoles, citó Reuters. Anteriormente ya había fijado plazos para el fin de la guerra.

Por su parte, el Wall Street Journal informó que altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente , JD Vance , y el secretario de Estado, Marco Rubio , le advirtieron en privado a Trump que el conflicto podría prolongarse hasta el final de su mandato, en enero de 2029.

El presidente también indicó que EEUU podría atacar la montaña Pickaxe , en Irán, un emplazamiento muy fortificado que alberga dos complejos de túneles profundamente enterrados cerca de la dañada instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz.

"Hemos observado que hay cierta actividad en Pickaxe. Aconsejaría a Irán que no se hagan los listos, porque tendremos que atacarlos con mucha dureza", dijo al respecto en la convención republicana de mitad de legislatura.

En las últimas semanas, Washington había destacado el creciente éxito en la navegación de petroleros por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la reanudación de los combates este mes parece haber frenado esa reapertura gradual, ya que solo siete buques transitaron por esa vía este miércoles, la mitad de la media de los últimos diez días, según datos preliminares de seguimiento de buques publicados el jueves, aseguró la agencia.

"Hemos observado que hay cierta actividad en Pickaxe. Aconsejaría a Irán que no se hagan los listos", amenazó el mandatario sobre una posible invasión. Imagen creada con IA

Máxima tensión en el estrecho de Ormuz: Irán redobla ataques y agranda su red de aliados contra EEUU

La guerra entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar con una nueva ofensiva iraní contra una base utilizada por tropas estadounidenses en Jordania y ataques contra diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La respuesta llegó después de que Washington destruyera cinco petroleros iraníes, mientras los hutíes ampliaron sus ataques contra Arabia Saudita.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que lanzó el miércoles misiles balísticos contra una base cercana a Al Azraq, utilizada por las fuerzas estadounidenses en Jordania, y que atacó diez buques que intentaban atravesar una zona declarada por Teherán como “prohibida e insegura” en el estrecho de Ormuz.

El episodio ocurrió un día después de que Estados Unidos anunciara la destrucción de cinco petroleros iraníes. Según el Mando Central estadounidense, los buques formaban parte de una red clandestina destinada a financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a sus aliados regionales.

Washington sostuvo además que los ataques contra los petroleros fueron una respuesta a dos ofensivas iraníes contra un buque de guerra estadounidense mediante misiles balísticos. Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, advirtió: "Irán sigue intentando atacar buques de la Armada de EEUU, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros".