Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Donald Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

La embajada iraní en Kabul celebró la tregua anunciada por Washington y la atribuyó a la presión de Teherán en medio de la escalada.

La embajada iraní en Kabul celebró la tregua anunciada por Estados Unidos y la vinculó a la presión de Teherán.

La embajada de Irán en Kabul celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de posponer durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes y atribuye la medida a la firme advertencia de Teherán, en un contexto de máxima tensión regional marcado por amenazas cruzadas y una incipiente apertura diplomática.

La representación diplomática iraní en Afganistán reaccionó con rapidez al anuncio de Washington y destacó que la medida es consecuencia directa de la presión ejercida por la República Islámica.

“Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán”, aseguró la embajada en un mensaje difundido este lunes en X. En la misma línea, agregó: “Después de que la República Islámica amenazara con atacar la infraestructura energética de toda la región en caso de un ataque estadounidense contra la infraestructura energética iraní, Trump dio marcha atrás y dijo que había ordenado el aplazamiento del ataque” , dice el mensaje oficial.

El pronunciamiento refuerza la postura iraní de que cualquier ofensiva sobre su territorio tendría consecuencias regionales , en especial sobre instalaciones energéticas clave.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció una tregua de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética de Irán tras mantener conversaciones “productivas” con el régimen de los ayatolás. La decisión, comunicada en su red social, busca abrir una instancia de negociación en medio de una escalada regional que sigue activa.

El mandatario confirmó la suspensión temporal de las operaciones militares y aseguró que las conversaciones continuarán durante la semana. La medida llega después de haber amenazado con atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Donald Trump tregua Donald Trump ordenó suspender los ataques a infraestructura energética iraní por cinco días.

El mensaje de Washington y la apertura diplomática

En el mensaje oficial, el mandatario señala: “Me complace informar que los Estados Unidos de América, y el país de Irán, han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”.

A su vez, precisó: “Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer todos y cada uno de los ataques militares contra plantas energéticas e infraestructura iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

El mensaje oficial del presidente estadounidense habla de conversaciones “productivas” y abre una ventana diplomática. En la misma línea, el presidente había afirmado previamente: “He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso”.

Impacto inmediato en los mercados y temor global

El anuncio de Trump tuvo un efecto inmediato en los mercados: el precio del petróleo, que había comenzado la semana en alza, se desplomó más de un 10%, mientras las bolsas mantienen una tendencia bajista.

Petróleo refinería guerra irán El conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional por su impacto en el petróleo.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, se consolida como el eje crítico del conflicto. Su posible cierre o militarización genera alarma global.

Analistas advierten que un ataque a la infraestructura energética podría provocar consecuencias humanitarias y ambientales graves. Un apagón regional afectaría hospitales, plantas desalinizadoras y la distribución de alimentos, mientras que un golpe a instalaciones petroleras podría causar derrames masivos y daños irreversibles en el ecosistema del Golfo.