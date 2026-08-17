Independiente venció a Lanús y se recuperó tras la salida de Gustavo Quinteros

El Rojo le ganó 3-1 ante el Granate en el estadio Ciudad de Lanús con los goles de Lautaro Millán, por partida doble, y Maximiliano Gutiérrez. El equipo de Avellaneda se acomodó nuevamente entre los ocho mejores de su zona.

Independiente se impuso 3-1 ante Lanús de visitante, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura . Lautaro Millán, en dos oportunidades, y Maximiliano Gutiérrez marcaron los goles del equipo de Avellaneda, que volvió a meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

El Rojo necesitaba una reacción después del duro golpe sufrido ante Atlético Tucumán, que lo eliminó de la Copa Argentina tras un contundente 4-0 y provocó la salida de Gustavo Quinteros . En su primera presentación con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como dupla interina, el Rojo se hizo fuerte como visitante y consiguió un triunfo que le permite acomodarse nuevamente en la Zona A.

Con la victoria, Independiente llegó a 9 puntos en el campeonato y quedó nuevamente entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs. Lanús, que venía de golear 3-0 a Talleres en Córdoba, quedó con 6 unidades tras la derrota. El próximo compromiso de los de Avellaneda será el sábado ante Independiente Rivadavia, como local, mientras que el Granate recibirá a Argentinos Juniors el lunes.

El comienzo del partido tuvo a Lanús como protagonista. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino manejó los primeros minutos y generó varias situaciones de peligro sobre el arco defendido por Rodrigo Rey , con Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Agustín Cardozo como principales armas ofensivas.

A los 23 minutos, Independiente se salvó de manera increíble. Primero, Rey respondió ante un potente remate de Ramiro Carrera dentro del área chica y, en el rebote, la pelota terminó impactando en el travesaño. La defensa del Rojo consiguió despejar la segunda jugada y evitó la caída de su arco.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate, Independiente encontró la ventaja. A los 35 minutos, después de un remate de Mateo Pérez Curci que dio en el travesaño y una posterior atajada de Nahuel Losada, Facundo Zabala capturó el rebote y envió un centro atrás para la llegada de Lautaro Millán que sacó un potente remate y estableció el 1-0.

El Rojo golpeó nuevamente apenas comenzó el complemento. Millán presionó una salida de Losada y aprovechó un error del arquero de Lanús para quedar frente al arco vacío y marcar el 2-0 cuando apenas había transcurrido un minuto.

El Granate reaccionó rápidamente y consiguió el descuento a los cinco minutos. Ramiro Carrera llegó hasta el fondo y envió un centro atrás para Allan Wlk, quien controló y definió con precisión ante la salida de Rey para poner el 2-1.

Lanús fue en busca del empate durante buena parte del segundo tiempo y tuvo algunas aproximaciones, pero Independiente resistió los ataques locales. Cuando el encuentro llegaba a su tramo final, el conjunto de Avellaneda encontró el golpe definitivo.

A los 49 minutos del complemento, Maximiliano Gutiérrez quedó mano a mano con Losada después de una buena combinación colectiva y definió para establecer el 3-1 definitivo. Sobre el cierre, Ramiro Carrera fue expulsado luego de un encontronazo con Kevin Lomónaco.

El triunfo significó un importante alivio para Independiente después de una semana convulsionada por la eliminación de la Copa Argentina y la salida de Quinteros. El equipo de Avellaneda volvió a sumar de a tres en el Clausura y se acomodó nuevamente entre los ocho mejores de su zona, mientras espera el inicio del ciclo de Jadson Viera como DT.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada, Sasha Marcich, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara, Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey, Facundo Zabala, Juan Miguel Arrayago, Kevin Lomónaco, Santiago Arias, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Santiago Montiel, Lautaro Millán, Josias Palais, Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu.