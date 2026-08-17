Tensión en Medio Oriente: se vence el plazo de paz entre EEUU e Irán y hay alerta en el mercado energético

El plazo de 60 días para un acuerdo entre EEUU e Irán venció sin avances y el tráfico marítimo por Ormuz cayó tras ataques a petroleros. La tensión vuelve a presionar al mercado global de petróleo y GNL.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo.

El vencimiento del plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas sobre el estrecho de Ormuz , una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. El pacto provisional firmado en junio buscaba poner fin a la guerra y abrir una negociación sobre el programa nuclear iraní, pero llegó a su fecha límite sin avances de fondo. Al mismo tiempo, datos de seguimiento marítimo mostraron una fuerte caída del tránsito de buques por el estrecho tras nuevos ataques a petroleros.

La situación combina dos frentes de tensión. Por un lado, las conversaciones diplomáticas quedaron prácticamente paralizadas y se concentraron en la reapertura de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre Irán. Por otro, el tráfico marítimo se ralentizó con fuerza durante el fin de semana: según datos de Kpler citados por Reuters, el sábado pasaron cinco buques de mercancías y el domingo no se registró ninguno, frente a los 31 del fin de semana anterior.

El dato marca un deterioro relevante para el comercio energético global. Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo. También atravesaban la vía más de 130 buques diarios, muy por encima del movimiento registrado durante los últimos días.

El acuerdo firmado en Versalles en junio fijó un plazo de 60 días para poner fin a la guerra con Irán y alcanzar un entendimiento sobre su programa nuclear. Ese período vencía este lunes, pero las partes quedaron más lejos de un acuerdo que al momento de la firma.

El Memorando de Entendimiento contemplaba la suspensión de operaciones militares y la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, dejó abierta una cláusula sobre el rol de Irán para facilitar el tránsito marítimo, lo que Teherán utilizó luego para reclamar control sobre la vía y la posibilidad de cobrar tarifas.

El desacuerdo se profundizó una semana después de la firma del pacto, cuando Irán comenzó a disparar contra embarcaciones que utilizaban una ruta por la costa de Omán, supervisada por el ejército estadounidense. Washington respondió con ataques contra Irán, que a su vez replicó con acciones contra países árabes que albergan fuerzas de Estados Unidos, como Jordania, Kuwait y Baréin.

Desde entonces, cada parte acusó a la otra de violar el acuerdo. Según el reporte de AP, los funcionarios iraníes aseguran que dejaron de negociar directamente con Estados Unidos en junio, aunque admiten que hubo mensajes a través de intermediarios. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene que las conversaciones continuaron y en distintas oportunidades dijo que había avances.

El tráfico marítimo se paralizó tras ataques a petroleros

La tensión diplomática ya tiene impacto sobre la navegación. Reuters informó que el tráfico marítimo por Ormuz se ralentizó durante el fin de semana después de ataques a petroleros y en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Según Kpler, entre los buques que ingresaron al estrecho el sábado hubo un petrolero de gran tamaño vacío con el Sistema de Identificación Automática apagado y un gasero de gran tamaño con bandera india que utilizó la ruta iraní. También salió del estrecho un pequeño petrolero cargado con diésel iraní.

El tráfico pareció quedar casi paralizado después de que Emiratos Árabes Unidos informara que tres buques operados por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi habían sido atacados durante su travesía la semana pasada.

Estados Unidos afirmó que podría mantener un bloqueo naval sobre Irán de manera indefinida. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, sostuvo que Washington debe cumplir las condiciones de Teherán para que se reanude el tráfico marítimo.

Las exigencias de Irán y la presión de Estados Unidos

Irán presentó a comienzos de agosto una lista de condiciones para reabrir Ormuz. Entre ellas incluyó el levantamiento del bloqueo estadounidense, la retirada de las fuerzas de Estados Unidos de los alrededores de Irán y el pago de reparaciones por los daños causados durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero.

Teherán también planteó que controlaría el estrecho mediante un acuerdo negociado con Omán y que Ormuz no volvería a funcionar como una vía marítima abierta y sin peajes como antes de la guerra.

Trump rechazó esas exigencias. Según el reporte de AP, el presidente estadounidense sostiene que Irán debería pagar reparaciones de guerra y afirma que Estados Unidos controla el estrecho. Su estrategia parece concentrarse en la presión económica, a través del bloqueo y de sanciones previas, para forzar una concesión del gobierno iraní.

La economía de Irán quedó golpeada por la guerra y el aislamiento, con una fuerte aceleración inflacionaria. Al mismo tiempo, para Estados Unidos la escalada también implica riesgos: una intensificación del conflicto podría presionar los precios de la energía, afectar a la economía global y elevar el costo de los combustibles antes de las elecciones legislativas.

Otra ruta bajo presión: Bab el-Mandeb

La presión sobre Ormuz se combina con otro foco de tensión en el estrecho de Bab el-Mandeb, una vía clave entre el mar Rojo y el golfo de Adén. Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita el 20 de julio.

Los datos de Kpler citados por Reuters mostraron 49 tránsitos de buques de mercancías durante el fin de semana en Bab el-Mandeb, frente a 55 de la semana anterior. No se registraron envíos de petróleo saudita.

El dato refuerza la preocupación por la seguridad de las rutas marítimas energéticas. Ormuz y Bab el-Mandeb son pasos estratégicos para el transporte de crudo, combustibles y GNL, por lo que cualquier interrupción prolongada puede trasladarse rápidamente a costos logísticos, seguros, fletes y precios internacionales.

Impacto sobre petróleo, GNL y comercio global

El conflicto vuelve a poner al mercado energético frente a un riesgo de oferta. Aunque parte del comercio puede desviarse por rutas alternativas, la pérdida de normalidad en Ormuz afecta una vía por la que antes de la guerra circulaba una quinta parte de los envíos globales de petróleo y gas natural licuado.

La caída del tráfico durante el fin de semana no implica un cierre total definitivo, pero sí muestra que las navieras y operadores están actuando con mayor cautela ante el aumento del riesgo. La posibilidad de que algunos buques apaguen sus transpondedores también dificulta medir con precisión el movimiento real, aunque las cifras actuales quedan lejos de los niveles previos a la guerra.

La combinación de bloqueo, ataques a petroleros, exigencias iraníes y falta de avances diplomáticos deja al mercado en una posición frágil. El plazo de 60 días venció sin acuerdo y, por ahora, ninguna de las partes muestra señales claras de ceder.

Para el mercado energético, Ormuz vuelve a ser el punto crítico. La evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la seguridad del tránsito marítimo definirán si la tensión queda contenida o si vuelve a trasladarse con más fuerza al precio del petróleo, el GNL y los combustibles.

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