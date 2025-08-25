Israel atacó un hospital de Gaza y mató al menos a 15 personas, incluidos periodistas







Al menos 15 personas murieron en Gaza tras un ataque israelí contra el hospital Nasser. Entre las víctimas hay cuatro periodistas y un rescatista.

Al menos 15 personas murieron en el hospital Nasser de Gaza tras un ataque; entre ellas se cuentan periodistas y rescatistas. Cadena Ser

Un ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza dejó este lunes al menos 15 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas y un rescatista, según autoridades sanitarias palestinas. Los primeros informes indican que varios trabajadores de medios resultaron heridos en un segundo ataque mientras acudían a asistir a las víctimas del primer bombardeo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El primer ataque provocó la muerte de un camarógrafo y dejó herido a otro trabajador de medios en un segundo bombardeo, que ocurrió cuando rescatistas y periodistas acudieron al hospital tras el primer impacto. La transmisión en directo desde el lugar se interrumpió abruptamente durante el primer ataque, según mostraron las imágenes registradas.

ATAQUE GAZA El momento del ataque quedó registrado. El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó los ataques y señaló que representan un ataque directo a los medios de comunicación, dificultando el trabajo periodístico y aumentando el riesgo para quienes cubren el conflicto.

Contexto y consecuencias del ataque Los ataques israelíes a instalaciones civiles como hospitales aumentan la tensión humanitaria en Gaza y generan preocupación internacional por violaciones al derecho humanitario. Desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023, más de 62.700 palestinos murieron en la Franja, incluyendo a más de 240 periodistas, mostrando el alto riesgo que enfrentan quienes cubren la guerra y la gravedad de la situación en la franja de Gaza.

GzMJp9dXwAEtj8Z Varios trabajadores de medios y rescatistas resultaron heridos en un segundo bombardeo. El Gobierno de Benjamin Netanyahu acordó intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

Noticia en desarrollo.-

Temas Israel

Gaza