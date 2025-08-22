La ONU declaró hambruna en Gaza y apuntó contra Israel como responsable

Su oficina de Asuntos Humanitarios dijo que "se podría haber evitado" y denunciaron "obstrucción sistemática de Israel". Estimas medio millón de personas como víctimas.

La ONU declaró oficialmente este viernes la hambruna en Gaza y describió que es la primera en afectar a Medio Oriente. Fue luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación "catastrófica" y,en esa línea, apuntó contra Israel como responsable.

La hambruna en Gaza, "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU , Tom Fletcher , en una rueda de prensa Ginebra. "Esta hambruna nos atormentará a todos", insistió en cita con AFP.

"Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido , pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel", añadió.

La declaración de la ONU provocó inmediatamente la ira de Israel, que calificó el informe de parcial y "basado en mentiras de Hamas". "No hay hambruna en Gaza", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Tras meses de advertencias, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) , organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la población de Ciudad de Gaza atraviesa actualmente esta falta de alimentos y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de acá a finales de septiembre.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones "catastróficas" y se espera que esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, aumente a casi 641.000 para finales de septiembre.

Netanyahu anuncio Libano CAPTURA.png Según expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones "catastróficas" y responsabilizaron a Israel.

Para la IPC, esto representa el deterioro más grave de la situación en la Franja de Gaza desde que el organismo comenzó a monitorearla.A principios de marzo, Israel prohibió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y para fines de mayo, permitió un acceso limitado.



Por su lado, Israel acusó a Hamas de saquear la ayuda humanitaria y a las organizaciones humanitarias de no distribuirla, algo que el grupo islamista niega estas afirmaciones.

Israel, señalado como responsable

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Volker Turk, también señaló a Israel: "La hambruna que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha declarado hoy en Gaza es el resultado directo de las acciones emprendidas por el Gobierno israelí", apuntó.

El jefe humanitario de la ONU acusa al Gobierno de "restringir de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza".

Además se refirió al Ejército israelí como responsable de destruir "infraestructura civil imprescindible" para evitar "las muertes por inanición y malnutrición vistas hasta ahora" y de arrasar con "casi toda la zona agrícola" del enclave, prohibir actividades pesqueras que podrían alimentar a los cientos de miles de personas en los campamentos de desplazados de la costa central del país, y de "desplazar por la fuerza a la población".