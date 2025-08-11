La ONU acusa a Israel de violar el derecho internacional tras su ataque a seis periodistas en Gaza







Al menos 242 periodistas murieron en Gaza desde octubre de 2023, mientras el conflicto deja miles de víctimas y restringe el acceso de la prensa extranjera.

La ONU y organizaciones internacionales condenan la muerte de periodistas en Gaza y exigen fin a la censura y protección para la prensa en medio del conflicto. Ashraf Amra - Agencia Anadolu

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos acusó a Israel de violar el Derecho Internacional Humanitario tras la muerte de seis periodistas palestinos en un ataque aéreo en Gaza. El organismo señaló que el hecho representa una grave violación y pidió que se respete la labor de la prensa en zonas de conflicto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Israel debe respetar y proteger a todos los periodistas", resaltó la oficina encabezada por Volker Turk, que recordó que al menos 242 reporteros perdieron la vida en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.

El ataque contra la prensa Entre las víctimas se encontraba Anas al Sharif, reconocido reportero de Al Yazira por su cobertura de la guerra. Según la ONU, los periodistas murieron por el impacto de un proyectil israelí contra la carpa donde se refugiaban, cerca del hospital de Al Shifa.

GAZA (1) Al menos 242 reporteros fueron asesinados desde el inicio del conflicto. GettyImages Israel argumentó que algunos de los periodistas, incluido Al Sharif, realizaban “actividades terroristas”, una acusación rechazada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF). “El intento de estigmatizar a los periodistas asesinados como ‘terroristas’ es un acto más de violencia. Se trata de matarlos dos veces, un acto propio de regímenes totalitarios y depredadores de la libertad de prensa”, afirmó la ONG, que acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de “silenciar” a la prensa “para que no documente el genocidio”.

Tanto la ONU como RSF solicitaron que Israel permita el acceso de la prensa extranjera a Gaza, vetada desde el inicio de la actual ofensiva.

gaza Más de 61.499 personas fueron asesinadas en Gaza. Gaza eleva a casi 61.500 las víctimas mortales de Israel Al menos 61.499 personas fueron asesinadas y más de 153.000 resultaron heridas en la Franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el balance actualizado este lunes por las autoridades gazatíes. El Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, confirmó la muerte de 69 personas en las últimas 24 horas, mientras que desde la ruptura del alto el fuego en el pasado mes de marzo, ya fueron asesinadas casi 10.000 personas en la Franja. En las últimas horas un ataque israelí mató a seis periodistas, mientras que el Gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó la semana pasada un plan para expandir las operaciones militares y hacerse con el control de la Ciudad de Gaza.

Temas ONU

Israel

periodistas