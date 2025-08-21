Benjamín Netanyahu comparó a Hamás con el nazismo e insistió en que tiene que desaparecer de Gaza







El primer ministro reafirmó que un acuerdo no detendrá la ofensiva israelí y comparó al grupo islámico con las SS nazis, anticipando nuevas acciones militares en Gaza.

El primer ministro aseguró que la ofensiva israelí continuará “hasta el fin de Hamás”. Axios

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que un posible acuerdo de alto el fuego no significará abandonar el objetivo central de eliminar a Hamás de la Franja de Gaza. Según el mandatario, las Fuerzas de Defensa de Israel están listas para una nueva ofensiva sobre Ciudad de Gaza.

En una entrevista concedida a Sky News, Netanyahu declaró que “se trata de liberar Gaza, liberarlos de la tiranía de Hamás, liberar a Israel y a otros del terrorismo de Hamás, dar a Gaza e Israel un futuro diferente, y creo que estamos cerca de lograrlo”.

benjamin netanyahu.JPG Comparó a Hamás con las SS nazis y dijo que no puede quedar en pie. REUTERS El dirigente israelí remarcó que la idea de expulsar al grupo del enclave palestino “nunca” estuvo en discusión y subrayó que el conflicto puede terminar de inmediato si Hamás depone las armas y libera a los rehenes. “No deberían estar allí. Todo el mundo lo entiende”, sentenció.

Una amenaza equiparada al nazismo Durante la entrevista, Netanyahu fue categórico: “Hamás tiene que desaparecer de Gaza”. Para graficar su postura, comparó la permanencia de la milicia con “dejar a las SS en Alemania”, reforzando el carácter innegociable de la ofensiva militar.

Conflicto Hamás Israel.JPG Insistió en que la seguridad de Israel depende de la desaparición total de Hamás. Reuters El primer ministro sostuvo que el enfrentamiento actual no se limita a la Franja, sino que forma parte de un conflicto más amplio que definió como una guerra en “siete frentes”, en la que también incluye a Irán y sus aliados.

Con la mira en el futuro, Netanyahu se mostró optimista sobre la posibilidad de ampliar los acuerdos diplomáticos con países árabes. “Cuando eso suceda tendremos tremendas oportunidades de ampliar la paz”, señaló, aludiendo a la intención de extender los Acuerdos de Abraham alcanzados durante la administración de Donald Trump.