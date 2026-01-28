Japón se quedó sin pandas: regresaron a China los dos últimos ejemplares + Seguir en









Según un acuerdo previo entre los países, estaba previsto que volvieran en febrero de 2026. Sin embargo, el Gobierno Metropolitano de Tokio acordó adelantar su retorno.

La panda Lei Lei Agencia NA (Xinhua/Jia Haocheng)

Por primera vez en 54 años, Japón se quedó sin pandas: los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, salieron este martes del zoológico de Ueno, en Tokio, para regresar a China.

Los pandas fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el aeropuerto de Narita, desde donde volarán por la noche a la provincia china de Sichuan, donde viven su madre y su hermana mayor. De esta manera, será la primera vez desde 1972 que Japón se queda sin pandas y, de momento, no está previsto que Pekín envíe nuevos ejemplares al país.

Según un acuerdo previo entre China y Japón, estaba previsto que la pareja del zoológico de Ueno regresara en febrero de 2026. Sin embargo, los medios locales informaron que el Gobierno Metropolitano de Tokio acordó adelantar el regreso.

pandas.jpg Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei nacieron en 2021. En junio del año pasado, ya otros cuatro pandas gigantes de un zoológico de la prefectura occidental japonesa de Wakayama también habían sido enviados de regreso a China. Además, los padres de Xiao Xiao y Lei Lei fueron devueltos a China en septiembre de 2024, mientras que su hermana mayor, Xiang Xiang, regresó al gigante asiático en febrero de 2023.

Japón sin pandas por primera vez en 54 años China lleva a cabo una suerte de préstamo en donde cede a los pandas pero mantiene su propiedad y, por lo tanto, un monopolio mundial.

En el caso de Japón, esta práctica se consolidó con la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno en 1972, tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Pekín. Desde entonces, Japón acogió y crió a más de una veintena de ejemplares, que generaron un gran entusiasmo entre la población local y unas notables ganancias económicas: solo en el zoo de Ueno, se estima que Xiao Xiao y Lei Lei tuvieron un impacto económico de más de 30.000 millones de yenes en el primer año tras su presentación al público en 2021.

