J.D. Vance destacó "grandes avances" tras el inicio de las negociaciones entre EEUU e Irán en Suiza

El vicepresidente estadounidense aseguró que las primeras conversaciones con Teherán fueron "constructivas". Persisten diferencias sobre el programa nuclear y la seguridad regional.

El vicepresidente de Estados Unidos aseguró que las primeras conversaciones con Irán fueron "constructivas" y destacó avances en una negociación que busca reducir la tensión en Medio Oriente.

El vicepresidente de Estados Unidos , J.D. Vance, afirmó este domingo que las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza dejaron "grandes avances" y expresó su confianza en que ambas partes puedan acercar posiciones para alcanzar un acuerdo que reduzca las tensiones en Medio Oriente .

Las conversaciones se desarrollan en el complejo de Bürgenstock, en Suiza, con la mediación de Catar y Pakistán. Se trata del primer encuentro de alto nivel entre Washington y Teherán desde la firma de un memorando de entendimiento alcanzado días atrás, que abrió una ventana de 60 días para negociar un acuerdo más amplio.

"El presidente Donald Trump nos pidió pasar página con Irán y construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional", sostuvo Vance durante una conferencia de prensa al finalizar la primera ronda de conversaciones. El funcionario añadió que en las últimas horas se registraron "grandes progresos", aunque evitó anticipar cuándo podría cerrarse un entendimiento definitivo.

La agenda de las negociaciones incluye el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento gradual de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el acceso de inspectores internacionales a instalaciones nucleares y la situación de seguridad en Medio Oriente.

También forman parte de las conversaciones la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, y la consolidación del alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, dos cuestiones que siguen condicionando el clima de las negociaciones.

EEUU e iran (1) Estados Unidos e Irán iniciaron las conversaciones en Suiza este domingo.

La delegación estadounidense está encabezada por Vance y cuenta con la participación del enviado especial Steve Witkoff. Del lado iraní participan altos funcionarios políticos y diplomáticos, que insisten en que cualquier acuerdo deberá contemplar el alivio de las sanciones y garantías sobre el respeto de los compromisos asumidos por Washington.

Según Vance, Trump está comprometido con un “alto el fuego regional total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “comprometido” con que su país logre “un alto el fuego total”, dijo este domingo el vicepresidente JD Vance a periodistas en Suiza, y agregó que se siente “muy bien” respecto a la situación en Líbano.

El comentario surgió después de que le preguntaran por los combates de Israel en Líbano. “La paz nunca es fácil. La paz siempre requiere algo de trabajo. Siempre exige cierta disposición a ceder por ambas partes”, dijo. “Pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz entre Estados Unidos e Irán; el presidente está comprometido con una paz regional, y por eso estamos aquí trabajando tan duro para resolver nuestras diferencias”.

estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei Israel atacó Líbano e Irán bloqueó de nuevo Ormuz.

Vance reconoció que “habrá desacuerdos sobre cómo avanzar exactamente” hacia esa paz regional, pero aseguró que “realmente me siento muy bien respecto a dónde estamos en Líbano. Aún queda trabajo por hacer, pero vamos a seguir trabajando en ello”.

El vicepresidente también dijo que las conversaciones de este domingo en Suiza marcan el inicio de negociaciones técnicas y señaló que no producirán una solución inmediata. “La reunión de hoy no resolverá todas las diferencias, pero nos permitirá sentarnos juntos como equipos por primera vez, realmente en la historia, para determinar qué es lo más importante para cada una de las partes, resolver esas diferencias, solucionar esos problemas y avanzar hacia un mejor mañana”, afirmó.

Cautela pese al optimismo

Aunque ambas delegaciones calificaron el encuentro como positivo, los negociadores reconocen que todavía existen diferencias importantes sobre el alcance del programa nuclear iraní, el rol de Teherán en la región y los mecanismos para verificar el cumplimiento de un eventual acuerdo.

Por el momento no se anunció una fecha para la conclusión de las negociaciones, pero las partes coincidieron en mantener abiertos los canales diplomáticos con el objetivo de avanzar hacia un entendimiento que contribuya a reducir la tensión en Medio Oriente.

Israel y el Líbano quedan al margen de las negociaciones con Irán

El conflicto en Líbano entre Israel y Hezbolá se está decidiendo en Suiza con la participación de Estados Unidos, Qatar, Pakistán e Irán. Cuando los combates se intensificaron el viernes, Irán retrasó su participación en las conversaciones. Luego, Estados Unidos anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Pero cuando los enfrentamientos se reanudaron el sábado, Irán dijo que cerraría el estrecho de Ormuz.

A pesar de los esfuerzos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por mantener separados los combates en Líbano y el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, los negociadores en Teherán lograron vincular ambos asuntos. Como resultado, el presidente Donald Trump ha presionado a Israel para que detenga los combates e impuso restricciones a las fuerzas armadas de Israel, incluso después de que cinco soldados israelíes murieran en un periodo de 24 horas durante el fin de semana.

Los ataques israelíes en Líbano han dejado decenas de muertos desde que se firmó el acuerdo hace unos días, según el Ministerio de Salud Pública del país. El principal negociador iraní dejó claro que planteará lo que considera violaciones israelíes al acuerdo con Estados Unidos cuando comiencen las conversaciones.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, intentó rechazar la participación iraní en los asuntos de Líbano, pero es una realidad que Israel actualmente no tiene capacidad para cambiar. “Irán no debería estar involucrado en la crisis en Líbano en absoluto. El mundo debe hacerle frente y dejar claro que Irán no puede estar involucrado en Líbano”, dijo Herzog en una entrevista con Fox News este domingo.

En lugar de que Irán quede al margen, Israel y Líbano han sido excluidos de las negociaciones, incluso cuando ambos países tienen previsto reunirse esta semana en Washington bajo los auspicios de la administración Trump.