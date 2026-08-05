China desafía a EEUU: los modelos de IA baratos que amenazan a Silicon Valley

Los avances logrados en modelos de cinco desarrolladores del gigante asiático, lanzados en el lapso de apenas dos meses, cambiaron el equilibrio del mercado y obliga a las empresas estadounidenses a competir con costos mucho más bajos. Mientras tanto, la gestión de Donald Trump busca ajustar las restricciones al acceso de infraestructura por parte de China.

El avance de los desarrolladores chinos de inteligencia artificial dejó de ser una excepción y comienza a convertirse en una tendencia que inquieta a Silicon Valley y el gobierno de Donald Trump . En apenas dos meses, compañías como Alibaba, Moonshot AI, ByteDance, DeepSeek y Z.ai presentaron modelos que, según aseguran desde el gigante asiático, igualan o incluso superan el rendimiento de los principales sistemas estadounidenses, al tiempo que ofrecen costos muy inferiores.

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El último gran golpe sobre la mesa lo llegó de la mano de Alibaba , que lanzó Qwen3.8-Max , su modelo más avanzado hasta la fecha. Según distintos índices de referencia, alcanza un desempeño comparable e incluso superior al de Fable 5, el modelo insignia de Anthropic.

Pero tan solo semanas antes - el 17 de julio - Moonshot AI había sorprendido con Kimi K3 , desarrollado con un presupuesto considerablemente menor al de sus competidores estadounidenses, pero con resultados similares. El lanzamiento volvió a poner bajo la lupa la eficacia de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de chips para frenar el desarrollo tecnológico chino.

La ofensiva también tuvo su eco en las herramientas dedicas a la generación de video. ByteDance tomó la delantera con Seedance 2.5, mientras que DeepSeek reforzó su posición con V4 Flash , un modelo que revolucionó el mercado por su agresiva política de precios.

Lo que comenzó como un fenómeno aislado con DeepSeek - que sacudió el mercado con su lanzamiento en 2023 después de la salida de ChatGPT - se transformó en una competencia sostenida. Los nuevos modelos chinos no solo reducen costos: también ofrecen capacidades avanzadas en razonamiento, programación y resolución de tareas complejas , lo que los convierte en una alternativa real frente a OpenAI, Anthropic y el resto de los grandes laboratorios estadounidenses.

Moonshot, uno de los últimos modelos que sacudió al mercado de EEUU. Imagen creada con IA

La mayor fortaleza, sin embargo, reside en la eficiencia. De acuerdo con las pruebas de Artificial Analysis, ejecutar una carga de trabajo compleja cuesta apenas u$s0,03 con DeepSeek V4 Flash, frente a u$s3,15 con Claude Fable 5. Esa diferencia de costos está modificando el mapa competitivo y obliga a los desarrolladores estadounidenses a justificar precios muy superiores.

Con la incorporación de GLM-5.2, de Z.ai, considerado el modelo abierto mejor posicionado del mundo en su lanzamiento, la sucesión de novedades confirmó que los desarrolladores chinos ya compiten de igual a igual con los líderes estadounidenses.

La velocidad de estos avances elevó la tensión tecnológica entre Washington y Pekín. Tras el lanzamiento de Kimi K3, Estados Unidos denunció que el modelo había sido entrenado por destilación - ilegalmente - con modelos de avanzada nortamericanos.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump reconoció el dilema que enfrenta su administración entre reforzar los controles y evitar perder terreno frente a China: “Debemos actuar con cautela en ambos aspectos”, declaró. “No queremos imponerles restricciones que, de repente, nos hagan quedar en segundo lugar respecto a China”.

En paralelo, dentro del sector comenzó a hablarse de la denominada "zona mortal de DeepSeek", un concepto popularizado a partir de comparaciones de Artificial Analysis. La lógica es sencilla: cualquier modelo que ofrezca menor rendimiento por el mismo precio, o el mismo rendimiento a un costo mayor que DeepSeek, queda en una posición extremadamente difícil para competir.

OpenAI y Anthropic miran con preocupación desde EEUU

Mientras las empresas chinas aceleran el ritmo de innovación, OpenAI y Anthropic mantienen en reserva detalles técnicos de sus modelos y apuntan a construir negocios de alto margen, con valoraciones proyectadas superiores a u$s1 billón.

Sin embargo, la proliferación de alternativas abiertas y mucho más económicas pone en duda esa estrategia.

La competencia tampoco se limita a los modelos de lenguaje. En generación de video, el retroceso de Sora, de OpenAI, dejó espacio para nuevos protagonistas. Kling AI, desarrollada por Kuaishou Technology, consiguió recientemente una ronda de financiación por u$s2.800 millones respaldada por Alibaba y Tencent.

ByteDance, por su parte, profundizó la guerra de precios con Seedance. Según Rob Lea, analista sénior de Bloomberg Intelligence, la empresa llegó a ofrecer descuentos del 99% respecto de las tarifas habituales del mercado, priorizando la expansión y la captación de usuarios antes que la rentabilidad inmediata.