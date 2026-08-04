Irán desafía a EEUU con una estrategia de presión sobre el estrecho de Ormuz y el comercio global

Teherán apuesta por aumentar los costos económicos del conflicto mediante amenazas sobre energía y vías marítimas estratégicas.

Irán considera al estrecho de Ormuz una herramienta estratégica para aumentar su influencia regional.

Irán intensificó su campaña de presión contra Estados Unidos con una estrategia basada en aumentar los costos económicos y comerciales del conflicto, utilizando rutas marítimas, infraestructura energética y puntos estratégicos de Medio Oriente como herramientas de negociación. Teherán busca resistir más tiempo que Washington sin avanzar hacia una guerra abierta.

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Según funcionarios y analistas, la República Islámica considera que su principal ventaja no está en una confrontación militar directa, sino en su capacidad para alterar el comercio internacional y los mercados energéticos . Por ese motivo, impulsa una escalada controlada que mantenga la presión sin desencadenar un conflicto de gran escala.

El objetivo de Irán sería convencer a Estados Unidos y sus aliados de que sostener la crisis resulta más costoso que aceptar sus demandas sobre el estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Irán busca aumentar su influencia sobre el estrecho de Ormuz , una de las principales rutas marítimas para el transporte de energía, y plantea un escenario en el que pueda tener un papel central en su administración. Para ello, Teherán extendió sus advertencias hacia otros puntos estratégicos marítimos e infraestructuras energéticas de Medio Oriente.

Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo , por lo que cualquier interrupción en esa zona podría afectar los mercados internacionales y el comercio energético.

La tensión entre Teherán y Washington impacta sobre rutas comerciales y mercados energéticos internacionales.

Además de Ormuz, Irán realizó advertencias sobre el mar Rojo y la infraestructura energética saudí, ampliando la presión sobre rutas comerciales clave y aumentando los recursos destinados a proteger el transporte marítimo global.

Según analistas citados por Reuters, la estrategia de Teherán apunta a utilizar su capacidad de afectar corredores comerciales y energéticos como una herramienta de negociación frente a Estados Unidos y sus aliados.

Teherán cree que Trump podría ceder ante la presión

La estrategia de Irán también se basa en la percepción de que Donald Trump busca evitar una nueva guerra prolongada en Medio Oriente antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Fuentes del Golfo señalaron a los comandantes de la Guardia Revolucionaria consideran que una escalada progresiva puede mejorar la posición de Teherán en una eventual negociación.

Irán cree que aumentar la presión sobre Estados Unidos podría llevar a Washington a aceptar nuevas condiciones, mientras que Trump apuesta a utilizar la presión económica y militar para forzar a Teherán a volver a la mesa de diálogo.

Estados Unidos e Irán mantienen una disputa por el control y la seguridad de vías marítimas clave.

La tensión continúa luego de que Trump anunciara que las conversaciones con Irán se celebrarían el lunes, después de afirmar que había suspendido un ataque inminente con la intención de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, las autoridades iraníes aseguraron que actualmente no mantienen negociaciones con Washington.

Una estrategia basada en resistir el desgaste

La presión de Irán llevó a varios gobiernos a reforzar la protección de rutas comerciales e infraestructura energética en lugar de aumentar directamente las medidas contra Teherán.

Una coalición marítima liderada por Arabia Saudita comenzó a escoltar buques comerciales, compartir información de inteligencia y proteger corredores de navegación, con un enfoque defensivo y no de confrontación directa.

Para Irán, esta dinámica representa una ventaja: aunque no puede igualar el poder militar estadounidense, sí puede elevar los costos de seguridad internacional al obligar a otros países a destinar más recursos a proteger zonas como el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb.

Mientras Washington y Teherán mantienen la disputa, aumenta el riesgo de que la estrategia de presión termine derivando en un conflicto más difícil de controlar.