¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?

Cambiar la correa de distribución a tiempo puede evitar una de las averías más costosas del motor. Qué recomiendan los fabricantes y cuándo conviene reemplazarla.

La correa de distribución debe reemplazarse según las recomendaciones del fabricante para evitar daños graves y costosas reparaciones en el motor.

La correa de distribución es uno de los componentes más importantes del motor y, al mismo tiempo, uno de los más descuidados por muchos conductores. Su función es sincronizar el movimiento de distintas piezas del motor para que trabajen de manera coordinada y sin riesgos.

Aunque suele repetirse que debe cambiarse cada 100.000 kilómetros, la realidad es que no existe una única cifra válida para todos los vehículos. El momento del recambio depende de una serie de elementos y circunstancias puntuales.

No hay un kilometraje universal para reemplazar la correa de distribución. Mientras algunos fabricantes recomiendan hacerlo entre los 60.000 y 90.000 kilómetros, otros extienden el intervalo hasta los 120.000 kilómetros , siempre que también se respeten los plazos por antigüedad.

Por ese motivo, la mejor referencia siempre será el manual del vehículo o el plan de mantenimiento oficial . Si existen dudas, un mecánico especializado puede indicar el momento adecuado para realizar el cambio preventivo.

La vida útil de la correa no depende únicamente de los kilómetros recorridos. Existen diferentes factores que pueden acelerar su deterioro y obligar a reemplazarla antes de lo previsto.

Entre los principales se encuentran el uso urbano con constantes frenadas y aceleraciones, las temperaturas extremas (tanto calor como frío intenso) y la falta de mantenimiento de componentes asociados, como tensores, poleas y la bomba de agua. Revisar todo el sistema durante el servicio ayuda a prevenir fallas futuras.

Depositphotos

¿Qué pasa si se rompe la correa de distribución en marcha?

Cuando la correa de distribución se corta mientras el motor está en funcionamiento, las consecuencias pueden ser muy graves. En muchos motores, la pérdida de sincronización provoca que las válvulas y los pistones choquen entre sí, generando daños de alto costo.

Las reparaciones pueden incluir válvulas dobladas, pistones dañados e incluso la reconstrucción o reemplazo completo del motor. Por eso, cambiar la correa de manera preventiva suele representar un gasto mucho menor, que afrontar una avería de este tipo.

¿Vas a comprar un auto usado? El control clave antes de arrancarlo

Si adquirís un vehículo usado y no existe documentación que confirme cuándo fue reemplazada la correa de distribución, lo más recomendable es realizar el cambio apenas se concreta la compra.

Esta inversión brinda tranquilidad y evita depender de la información del dueño anterior. Además, permite comenzar el mantenimiento del vehículo con un registro claro sobre el estado de uno de los componentes más importantes del motor.